Le novità Amazon Prime Video di agosto 2024 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese estivo (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video ad agosto 2024 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video ad agosto 2024

Film in uscita su Amazon Prime Video

Tutti tranne te

Apriamo le novità Amazon Prime Video di agosto 2024 con Tutti tranne te, commedia diretta da Will Gluck con Sydney Sweeney e Glen Powell. Dopo un primo incontro che aveva tutta l’aria di essere perfetto, Bea e Ben sembrano disprezzarsi apertamente e decidono di non rivedersi mai più. Ma il destino non la pensa allo stesso modo: poco dopo i due si incontrano nuovamente sul volo che li porta in Australia, invitati al matrimonio di conoscenti in comune. Alla cerimonia sono presenti anche il padre e la madre di Bea e il suo ex fidanzato Jonathan (Darren Barnet), che spera di rimettersi con lei grazie alla complicità dei genitori. Nel frattempo Ben incontra una donna che prova a corteggiare senza successo, la bella Margaret (Charlee Fraser). Ben e Bea decidono di sfidare l’ironia della sorte e trarre vantaggio dalla loro situazione fingendosi una coppia innamorata. In questo modo lei evita la pressione dei suoi genitori riguardo al suo ex, e lui spera di fare ingelosire Margaret conquistandola. La messa in scena li costringerà a sopportarsi senza risparmiare piccole ripicche e molti colpi bassi.

Disponibile in streaming dal 2 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tutti tranne te.

One Fast Move (original)

Cambiamo genere con One Fast Move, film “rombante” diretto da Kelly Blatz. Espulso dall’esercito e rilasciato dalla prigione militare, l’unico rifugio di Wes Neal è la sella della sua moto. Non avendo più nulla da perdere, intraprende un viaggio per riallacciare i rapporti con il padre che non vede da anni, Dean Miller, un moderno Steve McQueen che vive ancora una vita al limite. Nonostante il loro rapporto sia teso, Dean riconosce nel figlio un potenziale e l’opportunità di rivivere la gloria perduta come pilota di moto. Durante i rigorosi allenamenti, Wes conosce Camila, una madre single dal cuore grande, che ha dovuto abbandonare i suoi sogni per prendersi cura del figlio piccolo. Mentre Wes e Camila iniziano ad abbattere i reciproci muri, il rapporto di Wes con il padre comincia a prendere una brutta piega. Dean spinge Wes a vincere a ogni costo, mettendo alla prova il loro legame e costringendo Wes a confrontarsi con la sua rabbia profonda e il suo senso di abbandono. Tra il rombo dei motori e la ricerca della velocità, Wes affronta la redenzione, l’amore e il vero significato del successo.

Disponibile in streaming dall’8 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di One Fast Move.

Arthur The King – Insieme ad ogni costo (original)

Da non perdere tra le novità Prime Video di agosto c’è Arthur The King – Insieme ad ogni costo, pellicola basata su un’incredibile storia vera. Nell’arco di 10 giorni e 435 miglia, un legame indissolubile si instaura tra il corridore d’avventura professionista Michael Light (Mark Wahlberg) e un cane randagio ribattezzato Arthur. Il film segue la vicenda di Light che, alla disperata ricerca di un’ultima possibilità di vittoria, tenta di convincere uno sponsor a sostenere lui e una squadra di atleti (Simu Liu, Nathalie Emmanuel e Ali Suliman) in vista del Campionato del Mondo di Adventure Racing (corse d’avventura) nella Repubblica Dominicana. Mentre la squadra viene spinta al limite della resistenza durante la gara, il rapporto con Arthur ridefinirà il vero significato di parole come vittoria, lealtà e amicizia.

Disponibile in streaming dal 9 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Arthur The King – Insieme a ogni costo.

Tra i film originali di questo mese da vedere c’è anche Jackpot!, commedia d’azione diretta da Paul Feig con Awkwafina e John Cena. In un futuro prossimo, in California è stata appena istituita una “Grande Lotteria”, la cui posta in gioco consiste nell’uccidere il vincitore prima del tramonto per reclamare legalmente il suo jackpot multimiliardario. Quando Katie Kim si ritrova per errore in possesso del biglietto vincente, nel disperato tentativo di sopravvivere alle orde dei cacciatori di jackpot, si allea a malincuore con un agente dilettante, preposto alla protezione della lotteria, Noel Cassidy, che farà di tutto per farla rimanere in vita fino al tramonto in cambio di una parte del premio.

Disponibile in streaming dal 15 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Jackpot!.

Madame Web

Le principali novità di agosto 2024 di Amazon Prime Video includono Madame Web, film basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics con Dakota Johnson, Sydney Sweeney ed Emma Roberts. Racconta la storia di Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan che dopo un incidente in cui rischia di perdere la vita scopre di avere dei poteri speciali. La donna riesce infatti a prevedere il futuro. I suoi superpoteri di chiaroveggenza la costringono ogni giorno ad avere visioni di eventi terribili che riguardano i luoghi e le persone che la circondano. Quando incontra Julia, Anya e Mattie, tre ragazze straordinarie dal futuro radioso, scopre che a ostacolare il loro destino c’è una terribile minaccia da sconfiggere nel loro presente. Madame Web decide allora di avvisarle del pericolo che corrono e di aiutarle a difendersi, e questo la costringerà a confrontarsi con alcune orribili rivelazioni che riguardano il suo passato.

Disponibile in streaming dal 19 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Madame Web.

Falla Girare 2 – Offline

Da guardare questo mese c’è poi Falla Girare 2 – Offline, sequel del film del 2022 diretto e interpretato da Giampaolo Morelli. Da più di un anno il mondo versa in un’inedita modalità: è completamente offline. Tutti sembrano, loro malgrado, essersi rassegnati a questa nuova condizione “analogica” di vivere la quotidianità, compreso Natan che, sfumato il suo lavoro da influencer, si è dovuto reinventare promoter di attrezzature per la casa nei supermercati. Le cose non vanno meglio per suo fratello Arturo e i suoi amici, l’ex spacciatore Oreste e il giornalista Guglielmo. Quando Arturo si lascia sfuggire che nei bagni degli uffici del Comune c’è un debolissimo segnale, Natan decide di intervenire: riporterà Internet nel mondo. A ostacolare questa “mission impossible”, tre giovani hacker, Zoe, Greta e Malcom, al soldo dello spietato Muller, criminale a capo del gruppo Noweb che guida la lotta contro Internet e la sua ricomparsa sulla Terra.

Disponibile in streaming dal 23 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Falla Girare 2 – Offline.

Dumb Money

Chiudiamo i principali film da vedere tra le novità di agosto con Dumb Money, lungometraggio diretto da Craig Gillespie che racconta la storia di Keith Gill (Paul Dano), un ragazzo americano come tanti che ha avuto una brillante intuizione. Quando tutto sembra perduto per il negozio di videogiochi GameStop, Keith decide di investire i suoi risparmi in azioni e pubblica un post a riguardo. I suoi post sui social diventano subito virali e GameStop diventa l’azienda di punta e alla moda del settore spopolando anche a Wall Street. Grazie alla sua tenacia e alla sua creatività, Gill viene seguito da milioni di persone che non fanno altro che arricchire il successo dell’operazione. Ben presto però, chi detiene i grandi capitali si attiverà per far sgonfiare la grande impresa.

Disponibile in streaming dal 26 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dumb Money.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Batman: Caped Crusader (original)

Come anticipato i mesi scorsi, questo mese arriva su Prime Video Batman: Caped Crusader, nuova serie animata originale che costituisce una rivisitazione della mitologia di Batman attraverso lo sguardo visionario dei produttori esecutivi J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm. A Gotham City i corrotti sono più numerosi dei buoni, i criminali imperversano indisturbati e i cittadini rispettosi della legge vivono in un costante stato di terrore. Forgiato dal fuoco della tragedia, il ricco Bruce Wayne diventa qualcosa di più e, allo stesso tempo, meno che umano: Batman. La sua crociata personale per la giustizia attira alleati inaspettati all’interno del Dipartimento di Polizia di Gotham City (GCPD) e del Gotham City Hall, ma le sue azioni eroiche finisco per generare conseguenze letali e impreviste.

Disponibile in streaming dal 1° agosto 2024 (tutti gli episodi). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Batman: Caped Crusader.

Fear The Walking Dead – stagione 8 (finale)

Da non perdere questo mese su Amazon Prime Video l’ottava e ultima stagione di Fear The Walking Dead, spin-off di The Walking Dead ambientato (inizialmente) a Los Angeles e incentrato su alcune famiglie chiamate ad affrontare le origini dell’apocalisse zombie. La stagione, composta da meno episodi rispetto al solito (12), riprende il racconto dal punto in cui si era interrotto nella precedente, quando le speranze di Morgan e Madison di salvare Mo da Padre non sono andate come previsto. Morgan, Madison e gli altri che hanno portato sull’isola vivono sotto il cinico dominio di Padre. Con tutti demoralizzati e avviliti, il compito di riaccendere la fiducia in un mondo migliore spetta in primo luogo alla persona che Morgan e Madison hanno voluto salvare: la figlia di Morgan, Mo. Arriva alla conclusione il primo degli spin-off della popolare serie apocalittica: per gli amanti di quest’ultima, ricordiamo che sono stati proposti diversi ulteriori spin-off, come Tales of the Walking Dead (su Disney+), The Walking Dead: World Beyond (due stagioni, disponibile su Prime Video), The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead: Daryl Dixon e The Walking Dead: The Ones Who Live (questi ultimi tre tuttora inediti in Italia).

Disponibile in streaming dal 1° agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale dell’ottava stagione di Fear The Walking Dead.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di agosto 2024 con quella che è probabilmente la più attesa: stiamo parlando della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, serie con protagonisti Galadriel, Elrond, Isildur e non solo, ambientata tanti anni prima della serie cinematografica. Partendo da un periodo di relativa pace, segue i personaggi mentre affrontano il riemergere del Male nella Terra di Mezzo. In questa seconda stagione, Sauron è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, l’Oscuro Signore in ascesa deve ora contare sulla sua astuzia per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. Partendo dalla portata epica e dall’ambizione della prima stagione, il nuovo capitolo immerge anche i personaggi più amati e vulnerabili in una crescente ondata di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che è sempre più sull’orlo del baratro. Elfi e nani, orchi e uomini, stregoni e Pelopiedi… mentre le amicizie si incrinano e i regni cominciano a sfaldarsi, le forze del bene lotteranno sempre più valorosamente per aggrapparsi a ciò che per loro conta più di tutto: esserci l’uno per l’altro.

Disponibile in streaming dal 29 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per agosto

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad agosto sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e anime. Abbiamo quattro film della saga di Guerriero americano, ma anche Il Gladiatore (a pochi mesi dall’uscita del sequel), le intere serie di Buffy l’ammazzavampiri (sette stagioni) e Prison Break (cinque stagioni) e una ulteriore stagione di Naruto: Shippuden (la decima).

Ecco cos’altro c’è da guardare ad agosto 2024 su Amazon Prime Video:

Guerriero americano – 1° agosto 2024

Guerriero americano 2 – 1° agosto 2024

Guerriero americano 3 – 1° agosto 2024

Guerriero americano 4 – 1° agosto 2024

Il Gladiatore – 1° agosto 2024

Naruto: Shippuden (stagione 10) – 1° agosto 2024

Buffy l’ammazzavampiri (stagioni 1-7) – 5 agosto 2024

I perfetti innamorati – 7 agosto 2024

Il vangelo secondo Clarence – 11 agosto 2024

Prison Break (stagioni 1-5) – 19 agosto 2024

Robin Hood – Un uomo in calzamaglia – 28 agosto 2024

Robin Hood – Principe dei ladri – 28 agosto 2024

Marie Antoinette – 28 agosto 2024

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Il primo giorno della mia vita – 10 agosto 2024

Non così vicino – 15 agosto 2024

John Wick 4 – 19 agosto 2024

Till: Il coraggio di una madre – 19 agosto 2024

Romantiche – 30 agosto 2024

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo la prima stagione di The Head (fino al 4 agosto 2024) e le prime quattro stagioni di S.W.A.T. (fino al 31 agosto 2024). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi: tra questi possiamo citare la seconda stagione di Sono Lillo (19 settembre 2024), Courtois: The return of the Number 1 (20 settembre 2024) e Citadel: Diana. In più, sappiamo già che Hazbin Hotel tornerà per le stagioni 3 e 4, che Sausage Party: Cibopolis avrà una seconda stagione e che vedremo il prequel di The Boys Vought Insight.

Vi ricordiamo che dall’inizio dello scorso aprile i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video ad agosto 2024 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di agosto per gli altri servizi di streaming potete cliccare qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

