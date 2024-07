Nella giornata di oggi la Paramount Pictures ha pubblicato alcune immagini, ma soprattutto il primo trailer, di uno dei sequel più attesi del regista Ridley Scott: Il Gladiatore II.

Il film originale risale al 2001 e sembra che sia da allora, grazie all’enorme successo riscosso (tra cui 5 Oscar), che il regista stesse valutando un seguito.

Ecco il primo trailer de Il Gladiatore II

Non ci sono molti dettagli al momento riguardo la trama del film ma, come ovvio che sia e come si evince dal trailer condiviso, sarà ambientato nell’antica Roma; la storia vede Lucio (Paul Mescal) costretto a combattere dopo che la sua patria è stata conquistata dall’Impero Romano guidato da due imperatori.

Oltra al già citato Mescal nel cast figurano Denzel Washington, Pedro Pascal, Fred Hechinger e Joseph Quinn, nei panni dell’imperatore Caracalla; dal film originale invece Connie Nielsen e Derek Jacobi, nei rispettivi ruoli di Lucilla, la madre di Lucio, e del senatore Gracco.

Il film uscirà nelle sale italiane il 14 novembre di quest’anno e pare, almeno stando alle immagini e al video condivisi, che non vedrà la presenza di Russell Crowe: da tempo si vocifera di un sequel del film campione di incassi e sembra che nelle varie ipotesi fosse stata presa in considerazione anche la presenza del precedente protagonista, evidentemente accantonata.

Vi lasciamo qui sotto il video per prendere visione del trailer.