Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di agosto 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese estivo, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix ad agosto 2024 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix ad agosto 2024

Film in uscita su Netflix

Rebel Moon – Parte 1 e Parte 2: Director’s Cut (original)

Apriamo le novità Netflix di agosto 2024 con le versioni Director’s Cut di Rebel Moon, intitolate Rebel Moon – Capitolo 1: Calice di sangue e Rebel Moon – Capitolo 2: La maledizione del perdono. Nella versione del regista firmata da Snyder, gli eserciti del tirannico Regent Balisarius minacciano un tranquillo insediamento su una luna ai confini dell’universo. Qui la misteriosa straniera Kora (Sofia Boutella) diventa l’unica speranza di sopravvivenza e riceve l’incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro il Mondo Madre. Kora raduna una manciata di guerrieri in una piccola banda composta da reietti, ribelli, contadini e orfani di guerra accomunati da tanta voglia di redimersi e vendicarsi. Mentre l’ombra oscura di tutto un impero incombe sulla luna che meno se l’aspetta, un nuovo esercito di eroi prende forma.

Disponibile in streaming dal 2 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Rebel Moon – The Director’s Cut.

Saving Bikini Bottom (original)

Proseguiamo con le novità di questo mese cambiando genere con Saving Bikini Bottom, film spin-off di SpongeBob che vede protagonista Sandy Cheeks. Quando Bikini Bottom e tutti i suoi residenti scompaiono improvvisamente dall’oceano, Sandy Cheeks e SpongeBob SquarePants si recano in Texas per salvare la città da un piano malvagio. Riusciranno a salvare tutti dal diabolico progetto di un perfido amministratore delegato?

Disponibile in streaming dal 2 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Saving Bikini Bottom.

The Union (original)

Una delle novità Netflix più attese di questo mese di agosto 2024 è sicuramente The Union, film con Mark Wahlberg, Halle Berry e J.K. Simmons che mischia commedia, azione e thriller. Un semplice operaio edile del Jersey di nome Mike (Mark Wahlberg) si ritrova improvvisamente catapultato nel mondo delle super spie e degli agenti segreti quando la sua fidanzata del liceo Roxanne (Halle Berry) lo coinvolge in una missione ad alto rischio per conto dei servizi segreti statunitensi.

Disponibile in streaming dal 16 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Union.

John Wick 4

Disponibile questo mese John Wick 4, ultimo capitolo (per il momento) della saga con protagonista il celebre killer di professione interpretato da Keanu Reeves. John Wick prosegue nella sua lotta per cercare di riacquistare la libertà, e l’unico modo in cui può farlo è sconfiggere la Gran Tavola. O meglio, colui che ne è stato messo a capo, ossia lo spietato marchese de Gramont (Bill Skarsgård), uno che mostra poco o nessun rispetto per anzianità, regole e tradizioni. John dovrà farsi strada fino a quest’ultimo affrontando decine e decine di avversari messi sulla sua strada, tra i quali, soprattutto, un vecchio amico costretto suo malgrado a trasformarsi in nemico, e una misteriosa nuova leva accompagnata da un cane. Seminando cadaveri lungo il cammino, John Wick viaggerà dal deserto del Sahara a Osaka, da New York a Berlino per cercare di arrivare a Parigi per il confronto finale con la sua nuova nemesi. Riuscirà a farcela nonostante l’evidente inferiorità numerica?

Disponibile in streaming dal 24 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di John Wick 4.

The Deliverance – La redenzione (original)

Chiudiamo le principali novità di agosto 2024 di Netflix lato film con The Deliverance – La redenzione, pellicola ispirata a una storia vera e diretta dal candidato agli Oscar Lee Daniels. Ebony Jackson è una madre single in difficoltà alle prese con i propri demoni e si trasferisce con la famiglia in una nuova casa per ricominciare da capo. Ma quando strani fenomeni nell’abitazione destano i sospetti dei servizi sociali e minacciano di distruggere la famiglia, Ebony si trova presto coinvolta in una lotta per salvare sé stessa e le anime dei suoi figli. Una versione unica nel suo genere di una storia tenebrosa di possessione e della ricerca di un potere superiore. Nel cast Andra Day, Glenn Close, Aunjanue Ellis-Taylor e Mo’Nique.

Disponibile in streaming dal 30 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Deliverance – La redenzione.

Serie TV da vedere su Netflix

Unstable – stagione 2 (original)

Passiamo alle novità Netflix di agosto 2024 lato serie TV con la seconda stagione di Unstable, serie comedy con Rob Lowe e suo figlio John Owen Lowe. Racconta la storia di Ellis Dragon, un imprenditore di biotecnologie ammirato da tutti, ma anche eccentrico e narcisista, che lavora per rendere il mondo un posto migliore. Suo figlio Jackson Dragon è l’esatto opposto. In questi nuovi episodi, Ellis lancia una serie di sfide e tranelli al figlio Jackson per vedere se ha la stoffa per succedergli come erede dell’impero Dragon, anche se forse un nuovo arrivato la pensa diversamente.

Disponibile in streaming dal 1° agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Unstable.

Come uccidono le brave ragazze (original)

Da non perdere questo mese Come uccidono le brave ragazze, serie prodotta da Moonage Pictures, una delle case di produzione su cui ha investito BBC Studios, in coproduzione con ZDFneo e Netflix. Cinque anni fa la studentessa Andie Bell è stata uccisa dal fidanzato Sal Singh. Caso chiuso. La polizia sa che è stato lui. Tutti in città sanno che è stato lui. Ma l’intelligente e risoluta Pip Fitz-Amobi non ne è così convinta ed è determinata a provarlo. E se Sal Singh non è un omicida e il vero killer è ancora a piede libero, fino a dove si spingerà per impedire a Pip di scoprire la verità? La serie, composta da sei episodi, è tratta dal popolare bestseller giallo del New York Times di Holly Jackson. Nel cast Emma Myers (Mercoledì), Zain Iqbal, Anna Maxwell Martin, Gary Beadle e Mathew Baynton.

Disponibile in streaming dal 1° agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Come uccidono le brave ragazze.

The Umbrella Academy – stagione 4 (original)

Da vedere in questo caldo mese di agosto c’è anche l’attesa quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy, serie tratta dai fumetti ideati e scritti da Gerard Way, illustrati da Gabriel Bá e pubblicati da Dark Horse Comics. I fratelli Hargreeves si sono separati dopo che l’epico scontro all’Hotel Oblivion ha provocato il resettaggio della loro linea temporale. Privati dei loro poteri, adesso devono difendersi da soli e iniziare una nuova vita, con risultati molto diversi. Tuttavia, le particolarità del loro nuovo inquietante mondo si dimostrano troppo difficili da ignorare a lungo. Il padre Reginald, vivo e vegeto, è uscito dall’ombra ed è sotto gli occhi di tutti ora che gestisce un impero potente e nefasto. Una misteriosa associazione nota come i Custodi organizza incontri clandestini credendo che la realtà in cui tutti vivono sia una menzogna e che la resa dei conti sia imminente. Mentre queste strane nuove forze complottano tra loro, i membri dell’Umbrella Academy devono riunirsi un’ultima volta, correndo il rischio di interrompere la fragile pace che sono riusciti faticosamente ad assicurarsi, per risolvere la situazione una volta per tutte.

Disponibile in streaming dall’8 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di The Umbrella Academy.

Emily in Paris – stagione 4, parte 1 (original)

Da guardare tra le novità Netflix di agosto c’è poi la prima parte della quarta stagione di Emily in Paris, dramedy romantico che segue Lily Collins nei panni di Emily Cooper, un’ambiziosa direttrice marketing di Chicago che ottiene inaspettatamente il lavoro dei sogni a Parigi. La serie riprende dopo il finale della scorsa stagione: Emily è scossa dopo gli eventi scioccanti del disastroso matrimonio di Camille e Gabriel. La giovane prova forti sentimenti per due uomini, ma ora la ex di Gabriel è incinta e le peggiori paure di Alfie su di lei e lo chef hanno trovato conferma. Al lavoro, Sylvie si trova a risolvere uno spinoso dilemma emerso dal passato per il bene del suo matrimonio, mentre il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano per l’Eurovision, ma quando i soldi finiscono, devono ingegnarsi per risparmiare. L’intesa tra Emily e Gabriel è innegabile mentre i due lavorano insieme per raggiungere il traguardo della stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di infrangere tutti i loro sogni.

Disponibile in streaming dal 15 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Emily in Paris.

KAOS (original)

Da non perdere questo mese sulla piattaforma KAOS, nuova serie TV che costituisce una rivisitazione contemporanea e cupamente comica della mitologia greca con il candidato all’Oscar Jeff Goldblum nei panni di Zeus. Quest’ultimo è da tempo considerato il re degli dei, finché non si sveglia un giorno con una ruga in fronte. Diventa nevrotico e imbocca una strada pericolosa lastricata di paranoie, convincendosi che sia l’inizio della sua caduta, della quale ora vede le avvisaglie ovunque. Intanto, Ade, re degli inferi, che era un tempo il fratello affidabile di Zeus, comincia a perdere il controllo del suo regno di tenebra. I morti da ridistribuire fanno calca e cresce il malcontento. La regina degli dei Era (Janet McTeer) domina la Terra e Zeus a modo suo, ma il suo potere e la libertà di cui gode sono minacciati dalla paranoia crescente di Zeus, spingendola a passare all’azione, mentre Dioniso, il figlio ribelle di Zeus (Nabhaan Rizwan), ha perso tutti i freni ed è in rotta di collisione con il padre. Sulla Terra la gente vuole cambiamenti, ma Poseidone (Cliff Curtis), che regna sui mari, le tempeste e i terremoti (oltre che sui cavalli) si preoccupa più della stazza del suo megayacht e della location del prossimo party, e il bene dei comuni mortali non gli interessa. Purtroppo per gli dei, alcuni di questi mortali cominciano a rendersene conto: sono Riddi (Aurora Perrineau), Orfeo (Killian Scott), Ceneo (Misia Butler) e Arianna (Leila Farzad), persone con vite diverse, ma legate cosmicamente nella lotta contro Zeus. Pur avendo ruoli molto diversi tra di loro, ciascuno potrebbe provocare la caduta degli dei.

Disponibile in streaming dal 29 agosto 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di KAOS.

Terminator Zero (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di agosto 2024 da vedere con Terminator Zero, miniserie anime in otto episodi realizzata da Skydance Animation e Production I.G.. 2022: nel futuro, i pochi esseri umani sopravvissuti combattono da decenni contro un esercito inestinguibile di macchine. 1997: dopo aver acquisito coscienza di sé, l’intelligenza artificiale Skynet dichiara guerra all’umanità. Intrappolata tra passato e futuro, una soldata viene mandata indietro nel tempo per cambiare il destino dell’umanità. Approda nel 1997 per proteggere lo scienziato Malcolm Lee, che si prepara a lanciare un sistema di IA in grado di contrastare l’attacco imminente di Skynet all’umanità. Mentre esplora la complessa moralità della sua creazione, Malcolm è braccato da un implacabile assassino venuto dal futuro che cambierà per sempre il destino dei suoi tre figli.

Disponibile in streaming dal 29 agosto 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Terminator Zero.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per agosto

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad agosto sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, stand-up comedy, anime e documentari, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti. In particolare, vi segnaliamo:

Arrivare a te (stagione 3, original) – 1° agosto 2024

Ferdinand – 1° agosto 2024

Joe Rogan: Burn the Boats (stand-up comedy, original) – 3 agosto 2024

LEGO Ninjago: La rivolta dei draghi – 4 agosto 2024

La casa delle bambole di Gabby (stagione 10, original) – 5 agosto 2024

Bussano alla porta – 6 agosto 2024

Kingsman: Secret Service – 8 agosto 2024

Kingsman: Il cerchio d’oro – 8 agosto 2024

Worst Ex Ever – Relazioni fatali (docuserie original) – 14 agosto 2024

Kengan Ashura – stagione 2, parte 2 (original) – 15 agosto 2024

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – 15 agosto 2024

Demon Slayer: Mugen Train Arc – 15 agosto 2024

Demon Slayer: Entertainment District Arc – 15 agosto 2024

South Park – Il film: più grosso, più lungo & tutto intero – 17 agosto 2024

CoComelon: Nuove avventure (stagione 3) – 19 agosto 2024

Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie (original) – 22 agosto 2024

Mars Attacks! – 22 agosto 2024

Mermaid Magic (stagione 1) – 23 agosto 2024

Marcell The Shell – 27 agosto 2024

Breathless (stagione 1) – 30 agosto 2024

Queste dunque le migliori novità su Netflix ad agosto 2024 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci.