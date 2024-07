Cosa vedere tra le novità Disney+ di agosto 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di quattro anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese estivo accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ ad agosto 2024, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ ad agosto 2024

Film in uscita su Disney Plus

Il Regno del Pianeta delle Scimmie (original)

Apriamo le novità Disney+ di agosto 2024 da vedere con Il Regno del Pianeta delle Scimmie, nuovo film della popolare saga d’azione. Il regista Wes Ball dà nuova vita all’epico franchise con questa nuova avventura d’azione targata 20th Century Studios. Ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell’ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani. Sulla piattaforma sono disponibili in streaming tutti i nove film precedenti, in modo da prepararsi per l’arrivo del nuovo capitolo: si tratta di Il pianeta delle scimmie (1968), L’altra faccia del pianeta delle scimmie (1970), Fuga dal pianeta delle scimmie (1971), 1999: conquista della Terra (1972), Anno 2670 – Ultimo atto (1973), Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie (2001), L’alba del pianeta delle scimmie (2011), Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie (2014) e The War – Il pianeta delle scimmie (2017).

Disponibile in streaming dal 2 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il Regno del Pianeta delle Scimmie.

Domenica con le Supremes (original)

Cambiamo completamente genere con Domenica con le Supremes, film diretto da Tina Mabry e tratto dal romanzo best-seller di Edward Kelsey Moore. Il lungometraggio firmato Searchlight Pictures segue le migliori amiche di una vita Odette (Aunjanue Ellis-Taylor), Barbara Jean (Sanaa Lathan) e Clarice (Uzo Aduba), conosciute come “The Supremes”, che condividono l’indissolubile legame di sorellanza che deriva dall’aver fronteggiato decenni di battaglie di vita. Attraverso gioie e dolori, matrimonio e figli, felicità e tristezza, amore e perdita, alcune forme di dolore e malattia minacciano di far riemergere il passato quando le tre donne vedono il proprio legame messo alla prova affrontando i momenti più difficili.

Disponibile in streaming dal 23 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Domenica con le Supremes.

Serie TV da vedere su Disney+

Solar Opposites – stagione 5 (Star original)

Passiamo alle serie TV da vedere tra le novità Disney+ di agosto 2024 con la quinta stagione di Solar Opposites, serie animata co-creata da Justin Roiland e Mike McMahan (Rick e Morty) che racconta di un gruppo di quattro alieni che fugge dal loro pianeta natale e si schianta su una casa in America. La missione è proteggere il super computer vivente Pupa. Ora che Terry e Korvo si sono sposati, in questa nuova stagione i protagonisti si concentrano sui valori della famiglia e si ritrovano anche alle prese con un nuovo speciale di Halloween. La serie è già stata rinnovata per una sesta stagione, in arrivo presumibilmente durante il 2025.

Disponibile in streaming dal 12 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di Solar Opposites.

The Bear – stagione 3 (original)

Da non perdere questo mese c’è senza dubbio la terza stagione di The Bear, serie FX creata da Christopher Storer e acclamata dalla critica che parla di cibo, famiglia e della follia della routine. In questi nuovi episodi, seguirà Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) intenti a fare tutto il possibile per portare ad alti livelli The Bear, il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante, e nello stesso tempo a lottare per rimanere in attività. Ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza. Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo. La ricerca dell’eccellenza culinaria spingerà la squadra a raggiungere nuovi livelli e metterà in evidenza i legami che tengono unito il ristorante. Man mano che il team si allarga, ognuno di loro si sforzerà per migliorarsi nel proprio ruolo. Il settore della ristorazione non è mai un terreno solido e con questo panorama in continua evoluzione arriveranno nuove sfide e opportunità. Gli chef hanno imparato che ogni secondo è importante, ma in questa stagione si scoprirà se hanno la stoffa per arrivare al giorno successivo.

Disponibile in streaming dal 14 agosto 2024 con tutti gli episodi. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di The Bear.

Star Wars: Young Jedi Adventures – stagione 2 (original)

Per i più piccoli da non perdere su Disney+ la seconda stagione di Star Wars: Young Jedi Adventures, serie animata LucasFilm ambientata nel mondo di Star Wars. Ambientata 200 anni prima de La minaccia fantasma, durante l’era dell’Alta Repubblica, segue i giovani Jedi Kai Brightstar, Lys Solay e Nubs mentre studiano le vie della Forza, esplorano la galassia, aiutano i cittadini e le creature in difficoltà e imparano le preziose abilità necessarie per diventare Jedi. La seconda stagione segue i giovani mentre continuano il loro addestramento e si imbarcano in missioni ancora più grandi in tutta la galassia. A guidarli c’è il nuovo padawan di Maestra Zia, Wes Vinik, e il suo astromeccanico R0-M1. Mentre continuano il loro addestramento e crescono nelle vie della Forza, i giovani Jedi viaggeranno su nuovi pianeti con nuovi e vecchi amici e incontreranno avversari come i Gangul, che stanno aumentando le loro fila di pirati.

Disponibile in streaming dal 14 agosto 2024 (seconda metà nel 2025). Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Star Wars: Young Jedi Adventures.

OceanXplorer (National Geographic)

Da vedere questo mese sulla piattaforma anche OceanXplorer, docuserie National Geographic firmata James Cameron che porta il pubblico a bordo dell’OceanXplorer, la nave da ricerca più avanzata mai costruita, per indagare le frontiere più lontane degli oceani. Munito di tecnologie avanzate, un team scelto di intrepidi esploratori e scienziati si imbarca in un’odissea globale alla scoperta di alcuni dei più grandi misteri dell’oceano attraverso la vita degli animali e dei loro ecosistemi. Da non perdere per gli amanti delle esplorazioni oceaniche.

Disponibile in streaming dal 19 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di OceanXplorer.

Only Murders in the Building – stagione 4 (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ di agosto 2024 con l’attesissima quarta stagione di Only Murders in the Building, divertente serie che unisce commedia e mistero con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez (l’abbiamo inserita anche nella nostra selezione) che racconta le vicende di tre inquilini di un palazzo di New York che condividono la stessa passione per le storie true crime e che si ritrovano improvvisamente coinvolti in delitti e vicende enigmatiche. Nella quarta stagione, il trio di podcaster amatoriali è alle prese con gli eventi scioccanti accaduti alla fine della precedente stagione, che hanno coinvolto Sazz Pataki, la controfigura e amica di Charles. Chiedendosi se la vittima designata fosse veramente lei oppure Charles, la loro indagine li porta fino a Los Angeles, dove uno studio di Hollywood sta preparando un film sul podcast Only Murders. Quando Charles, Oliver e Mabel tornano a New York, intraprendono un viaggio ancora più epico: attraversano il cortile del loro palazzo per addentrarsi nelle vite contorte dei residenti della Torre Ovest dell’Arconia. Nel cast, oltre ai protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, troviamo Michael Cyril Creighton e guest star speciali come Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy, Richard Kind e molti altri.

Disponibile in streaming dal 27 agosto 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Only Murders in the Building.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per agosto

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad agosto sono in arrivo ulteriori contenuti, tra novità e nuovi episodi settimanali. Gli appassionati di serie TV coreane non possono perdersi la nuova serie The Tyrant, mentre sono in arrivo l’atteso finale della settima stagione di 9-1-1, i nuovi episodi della terza stagione della divertente Abbott Elementary e una serie di corti tratti dalla seconda stagione di Star Wars: Young Jedi Adventures.

Star Wars: Young Jedi Adventures (corti) – 2 agosto 2024

The Tyrant – 14 agosto 2024

Abbott Elementary (nuovi episodi stagione 3) – 14 agosto 2024

9-1-1 (finale stagione 7) – 14 agosto 2024

Criminal Minds: Evolution (finale stagione 17) – 28 agosto 2024

In più, Disney+ propone una selezione delle migliori storie d’amore da (ri)guardare quest’estate, nella quale troviamo Tell Me Lies, 10 cose che odio di te, Tuo, Simon, Prom Dates, Ritrovarsi in Rye Lane, The Fosters, Colpa delle stelle, Crush, Mai stata baciata, The Last Song, Fire Island e non solo.

Vi ricordiamo inoltre che dallo scorso autunno sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. In più, dal 1° novembre scorso Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si aggiunge a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno). Ancora più di recente, Disney+ ha avvisato i propri abbonati con un’ulteriore e-mail, che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità entreranno in vigore proprio alla fine di agosto 2024.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ ad agosto 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sul link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?