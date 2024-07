A poche ore dalla disponibilità delle prime beta pubbliche dei nuovi sistemi operativi presentati alla WWDC24, Apple ha rilasciato nella serata di oggi, 16 luglio 2024, le beta 4 dei più prossimi iOS 17.6, iPadOS 17.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6, macOS 14.6 Sonoma e visionOS 1.3.

Le versioni stabili di questi ultimi sono infatti attese fra pochi giorni, release contenenti le ultime novità e aggiustamenti necessari per concludere il ciclo di sviluppo e voltare pagina con i prossimi major update citati (iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, tvOS 18, watchOS 11 e visionOS 2). In attesa del rilascio delle beta pubbliche, previste fra poche ore, eccone alcuni dettagli e le informazioni per installarle.

Apple prosegue con il sesto ciclo di sviluppo di iOS 17.6 e degli altri OS

A distanza di una settimana dalla pubblicazione delle precedenti beta 3, pochi minuti fa Apple ha rilasciato agli sviluppatori le beta 4 di iOS 17.6, iPadOS 17.6, watchOS 10.6, macOS 14.6 Sonoma, visionOS 1.3 e tvOS 17.6. Si tratta, per tutti questi sistemi operativi, del quarto passo nel sesto e ultimo ciclo di sviluppo, con cui l’azienda mira ad affinarli e a correggere i bug emersi dalle versioni stabili più recenti.

Scopriamo i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che ci aspettiamo culmini con il prossimo rilascio in forma stabile atteso entro la fine del mese (dato che iOS 16.6 e compagnia vennero rilasciati da Apple lo scorso 24 luglio 2023).

Beta 4 di iOS 17.6 e iPadOS 17.6

La quarta build in anteprima del sesto aggiornamento intermedio di iOS, al momento disponibile nella sola versione “per sviluppatori” per gli iPhone compatibili (cioè dagli iPhone Xs e iPhone Xr del 2018 in poi), e di iPadOS, disponibile anch’essa nella sola versione “per sviluppatori” sugli iPad compatibili, è la 21G5075a (sostituisce la 21G5066d rilasciata come terza versione beta di iOS 17.6 e iPadOS 17.6 nella serata del 9 luglio scorso).

Beta 4 di macOS 14.6 Sonoma

Per quanto riguarda la quarta build in anteprima della prossima versione intermedia di macOS, disponibile anch’essa nella sola versione “per sviluppatori” per tutti i computer Mac compatibili, il numero identificativo relativo è 23G5075b (sostituisce la 23G5066c rilasciata come terza versione beta di macOS 14.6 Sonoma lo scorso 9 luglio).

Beta 4 di watchOS 10.6

Passiamo alla quarta build in anteprima del sesto aggiornamento intermedio di watchOS, disponibile al momento nella sola versione “per sviluppatori” per tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero da Watch 4 in poi): la 21U5574a (sostituisce la 21U5565c rilasciata come terza versione beta di watchOS 10.6, sempre lo scorso 9 luglio).

Beta 4 di tvOS 17.6 e audioOS 17.6

C’è anche la quarta build in anteprima della prossima versione intermedia di tvOS e audioOS (il software per HomePod), la 21M5068a che sostituisce la 21M5059b rilasciata come terza versione beta di tvOS 17.6 e audioOS 17.6 il 9 luglio scorso insieme a tutte le altre.

Beta 4 di visionOS 1.3

Apple ha rilasciato anche la quarta build in anteprima della prossima versione di visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro, per ora disponibile nella sola versione “per sviluppatori”, come le altre. La relativa build è la 21O5768a arrivata anch’essa a sette giorni di distanza dal rilascio della seconda versione beta di visionOS 1.3, la 21O5761a.

Come scaricare le beta 4 di iOS 17.6 e degli altri OS Apple

Come anticipato, le beta 4 di iOS 17.6, iPadOS 17.6, watchOS 10.6, macOS 14.6 Sonoma, tvOS 17.6 e visionOS 1.3, sono al momento disponibili solo per gli sviluppatori registrati al relativo programma dedicato (maggiori informazioni sono reperibili nel portale degli sviluppatori Apple). Chi esegue le più recenti versioni stabili può accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la relativa versione in anteprima per sviluppatori; l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema. D’altra parte, chi non è invece iscritto al programma per sviluppatori ma vuole tuttavia provare in anteprima le novità in arrivo, può rivolgersi al programma beta (qui vi spieghiamo come fare).

Comunque, nel giro di poche ore, Apple rilascerà come di consueto anche le relative beta pubbliche. Non appena saranno disponibili, aggiorneremo di conseguenza questo articolo, aggiungendo anche le eventuali novità emerse.

Leggi anche: la recensione di iPhone 15 Pro Max