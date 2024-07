È disponibile sul mercato italiano da meno di un mese Helio Ring, il primo anello smart di Amazfit, un dispositivo dal buon rapporto fra qualità e prezzo presentato lo scorso gennaio al CES 2024.

Nella giornata di oggi il produttore ha annunciato l’arrivo di una nuova funzione, il monitoraggio dell’attività elettrodermica, che dovrebbe permettere agli sportivi di poter gestire meglio gli allenamenti.

Amazfit Helio Ring ora monitora i cambiamenti elettrodermici

Per attività elettrodermica (EDA, electrodermal activity in inglese) si intende “la misura delle continue variazioni nelle proprietà di conduttanza elettrica della pelle, in risposta alla secrezione di sudore da parte delle ghiandole sudoripare eccrine” scrive Wikipedia. Si tratta in sostanza di un indice della regolazione emotiva autonoma che dipende dalle emozioni e dagli stati di eccitazione, i quali attivano il sistema nervoso simpatico aumentando l’attività delle ghiandole sudoripare eccrine e, di conseguenza, la conduttanza cutanea.

Ora Amazfit Helio Ring è in grado di monitorare l’attività elettrodermica, proprio in risposta alle emozioni e allo stress desunti dai cambiamenti nelle attività delle ghiandole sudoripare. I dati che vengono raccolti da questa nuova funzione, vengono poi esaminati assieme ad altri parametri legati agli allenamenti per fornire agli utenti uno spaccato più completo e preciso dei processi di recupero per gestire meglio gli allenamenti e la preparazione alle gare, ha spiegato il produttore.

Questi dati vengono raccolti dai sensori dell’anello smart di Amazfit e poi inviati all’app companion Zepp, che li mostra sullo smartphone assieme alle altre informazioni provenienti dagli smartwatch di Amazfit (se usati assieme a Helio Ring), per fornire un quadro più completo.

Amazfit Helio Ring è in vendita sul sito del produttore al prezzo di 299,90 euro, dove si può comprare a metà prezzo in coppia con Amazfit Balance, Cheetah Pro, Falcon e T-Rex Ultra. Altrimenti, è acquistabile in preordine su Amazon; la data di uscita è giovedì 11 luglio.

Ricordiamo di fare attenzione alle taglie perché per il momento sono disponibili solo la 10 e la 12, taglie intermedie che verranno prossimamente affiancate da altre 5 varianti: 7, 8, 9, 11 e 13. Per inciso, per trovare la taglia è sufficiente prendere un pezzetto di carta da avvolgere attorno al dito sul quale si vuole indossare Amazfit Helio Ring e misurare: in taglia 10 la circonferenza è di 66 mm, di 71,3 mm in taglia 12.

