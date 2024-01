Nel fervore del CES 2024 di Las Vegas, Amazfit ha conquistato l’attenzione con l’annuncio del suo primo smart ring: Amazfit Helio Ring, un prodotto innovativo e al contempo diverso. Progettato per gli atleti, promette di migliorare le prestazioni sportive attraverso un monitoraggio avanzato del recupero fisico e mentale. Può operare in contemporanea con gli smartwatch Amazfit oppure individualmente. I dati raccolti possono essere combinati per una panoramica ancora più approfondita attraverso l’applicazione Zepp.

Amazfit Helio Ring: leggero, versatile e smart

Amazfit Helio Ring è stato progettato per essere leggero e confortevole, così da eliminare qualunque tipo di fastidio e permettere agli atleti di concentrarsi totalmente su di sé e sulle proprie attività. Costruito in lega di titanio è adatto a resistere ad ogni tipo di attività fisica intensa, è inoltre impermeabile fino a 10 ATM, resistendo a una pressione equivalente a cento metri sott’acqua.

L’anello ha la capacità di misurare i dati relativi alla salute e trasformarli in un punteggio, il Readiness Score. Durante il sonno, raccoglie informazioni come il battito cardiaco, la variabilità della frequenza cardiaca, la respirazione e la temperatura corporea. Appena ci si sveglia, l’app Zepp combina tutti questi dati con le attività del giorno precedente per calcolare un indice che può aiutare gli atleti a capire se dedicare la giornata all’allenamento intensivo oppure al relax.

Al di là di queste caratteristiche, Helio Ring offre anche un completo monitoraggio del sonno e del recupero. Analizza in modo dettagliato la qualità del sonno, le sue fasi e la qualità della respirazione notturna. Include un monitoraggio elettro-dermico EDA delle emozioni, che monitora segni fisici come il sudore delle mani, che possono indicare uno stress emotivo che colpisce il corpo. Al momento non è chiaro se la funzionalità sarà pronta in tempo per il lancio o se verrà abilitata in un secondo momento tramite un aggiornamento del firmware.

Relativamente alle funzioni fitness, l’anello consente di attivare modalità sportive specifiche, da corsa, a camminata, ciclismo e tapis roulant, direttamente dall’app Zepp, e rileva metriche come passi, calorie bruciate, frequenza cardiaca e distanza percorsa, visualizzabili sull’app Zepp per analisi posteriori o per caricarli su altre applicazioni compatibili (fra le più popolari Strava, Google Fit, Apple Health, etc.).

Infine, ma non meno importante, l’anello utilizza l’algoritmo avanzato PeakBeat per fornire utili dettagli sull’allenamento, come VO2 Max, carico di allenamento e effetto dell’allenamento. Valuta anche la salute cardiovascolare monitorando il tempo necessario affinché la frequenza cardiaca si normalizzi nei tre minuti successivi all’attività fisica.

Quando sarà disponibile Amazfit Helio Ring

Il lancio di Amazfit Helio Ring è previsto per la primavera del 2024 ma al momento non vi è alcuna informazione su quali mercati. Non sappiamo dunque se arriverà mai in Italia o se dovremo aspettare una seconda generazione. Ulteriori informazioni arriveranno indubbiamente nel corso delle prossime settimane.

Specifiche tecniche Amazfit Helio Ring