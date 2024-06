Ne è passato di tempo dalla presentazione di Amazfit Helio Ring al CES 2024 di Las Vegas, occasione in cui anche l’azienda cinese ha mostrato la sua variante di una relativamente nuova categoria di prodotti indossabili.

Nella giornata di oggi, Amazfit, ha annunciato la disponibilità italiana del suo primo smart ring, un anello completo ma non troppo costoso. Scopriamone le principali peculiarità e i prezzi.

Caratteristiche e funzioni di Amazfit Helio Ring

Non è un’alternativa allo smartwatch, ma Amazfit chiarisce subito che uno smart ring del genere si integra con gli smartwatch Amazfit, grazie all’app Zepp che integra sia le informazioni provenienti dall’orologio che quelle dell’anello, fornendone uno spaccato con le informazioni principali relative al benessere e allo sport, più precise proprio grazie alla combinazione dei dati dei due dispositivi, sottolinea il produttore.

Specifiche tecniche di Amazfit Helio Ring

Amazfit Helio Ring è un anello intelligente realizzato in lega di titanio, spesso 2,6 mm e dal peso di 4 grammi (in taglia 12), 3,8 grammi (in taglia 10), unici due modelli al momento disponibili sul mercato italiano. Sono le due taglie intermedie, di cui arriveranno poi altre 5 varianti: 7, 8, 9, 11 e 13. Per inciso, per trovare la taglia basta prendere un pezzetto di carta da avvolgere attorno al dito sul quale lo si vuole indossare e misurare: in taglia 10 la circonferenza è di 66 mm, di 71,3 mm in taglia 12.

Restando nel campo dei numeri, vale la pena ricordare che Amazfit Helio Ring è resistente alle immersioni in acqua fino alla profondità di 100 metri, ha una batteria che varia in base alla taglia (18,5 mAh in taglia 10, 20,5 mAh in taglia 12) che si ricarica senza fili in circa un’ora e 40 minuti e promette un’autonomia variabile in base all’utilizzo di un massimo di 4 giorni, secondo quanto dichiarato dal produttore:

I risultati della durata della batteria si basano sulle impostazioni predefinite: il monitoraggio della frequenza cardiaca è abilitato e misura a intervalli di 10 minuti, il monitoraggio assistito del sonno è abilitato, la qualità della respirazione nel sonno è disabilitata, il monitoraggio dello stress è abilitato e misura a intervalli di 10 minuti, l’ossigeno nel sangue il monitoraggio è disabilitato.

Amazfit Helio Ring integra un sensore di frequenza cardiaca BioTracker PPG, un sensore di temperatura, un sensore EDA (Electrodermal Activity, che principalmente rileva lo stress), un giroscopio e un accelerometro, entrambi a tre assi. Si collega tramite Bluetooth a smartphone con almeno Android 7.0 e iOS 14.0.

Funzioni di Amazfit Helio Ring

È un anello completo, scrivevamo. Principalmente perché integra varie funzioni con cui monitorare tanti aspetti relativi alla salute e allo sport. Non è completo come gli smartwatch, tantomeno gli sportwatch, ma per essere uno smart ring non ci sono particolari lacune da segnalare.

Per quanto riguarda le funzioni per la salute, Amazfit Helio Ring monitora il sonno in fasi, tiene conto dei sonnellini diurni, della variabilità della frequenza cardiaca (HRV), la frequenza cardiaca a riposo (RHR) e la qualità della respirazione durante il sonno. Sono metriche visibili nell’app companion Zepp, che mostra anche la prontezza, cioè quando l’utente ha recuperato da uno stress precedente (fisico e/o psicologico), la variazione della temperatura cutanea, il monitoraggio del ciclo mestruale e i livelli di ossigenazione del sangue e di stress.

Va citato anche Zepp Aura AI, un assistente digitale che fornisce varie informazioni sul sonno insieme a dei consigli utili per dormire meglio (trovate maggiori dettagli nella nostra prova). Per usufruirne serve un abbonamento (4,99 euro al mese o 49,99 euro all’anno), ma acquistando Helio Ring si ha diritto a una prova gratuita, da riscattare entro 3 mesi dall’acquisto.

Amazfit Helio Ring è dotato anche di alcune funzioni sportive, come la stima dei tempi di recupero, utile per decidere se forzare o meno nel prossimo allenamento, assieme all’HRV e al RHR citati, anch’essi chiari indici di quanto bene si è recuperato. È ispirata a WHOOP la funzione che, al mattino, fornisce un punteggio basato su questi parametri per avere un ulteriore riscontro sul proprio stato psicofisico relativo allo stress accumulato nei giorni precedenti.

Presenti anche 4 modalità sportive, le previsioni sui risultati delle gare di corsa, i carichi e gli effetti degli allenamenti (aerobico e anaerobico), la stima del VO2 Max, e l’opzione per sincronizzare i dati rilevati dallo smart ring con app di fitness di terze parti come Strava, Adidas Running, Google Fit, Apple Salute, Komoot e Relive.

Amazfit Helio Ring: prezzi e disponibilità

Amazfit Helio Ring è disponibile in Italia da oggi, 17 giugno 2024, in vendita al prezzo di 299,99 euro. Alla luce di quanto scritto sopra, il produttore propone anche dei bundle con alcuni smartwatch che permettono di pagare lo smart ring a metà prezzo:

Amazfit Helio Ring + Amazfit Cheetah Pro a 449,90 euro;

Amazfit Helio Ring + Amazfit T-Rex Ultra a 549,90 euro;

Amazfit Helio Ring + Amazfit Falcon a 649,80 euro.

Si può comprare direttamente sul sito web di Amazfit ma, a breve, sarà disponibile anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.