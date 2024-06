Dopo averlo mostrato in anteprima al CES di Las Vegas e anche all’ultimo Computex 2024 nella variante con funzionalità AI, ASUS lancia finalmente sul mercato italiano il nuovo NUC 14 Pro, mini PC ad alte prestazioni che nasce ricordiamo dalla “cessione” del progetto NUC da parte di Intel all’azienda taiwanese.

Per chi avesse la memoria corta, ricordiamo infatti che la scorsa estate Intel decise la chiusura della divisione NUC, salvo poi annunciare qualche giorno dopo la ripresa del progetto grazie alla partnership con ASUS e a una collaborazione che vede il produttore taiwanese mantenere le linee giuda Intel in fatto di piattaforma e form-factor.

ASUS NUC 14 Pro, disponibile ricordiamo anche in variante liscia, è un sistema compatto pensato per gli ambienti lavorativi dove serve potenza, ma anche efficienza, sicurezza e flessibilità, senza dimenticare l’Intelligenza Artificiale e tutti gli applicativi a essa legata. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

ASUS NUC 14 Pro: com’è fatto il mini PC di ASUS

ASUS NUC 14 Pro si presenta con uno chassis con form-factor 4 x 4, disponibile in formato standard oppure nella variante slim ancora più compatta. Il cuore della soluzione ASUS è la piattaforma Intel Core Ultra (Meteor Lake), con processori da Core 3 Ultra sino a Core 7 Ultra, funzionalità AI garantite da una NPU dedicata (in coppia con una iGPU Alchemist) e soprattutto conforme con le specifiche della piattaforma Intel vPro Enterprise.

Il piccolo case 4 x 4 uSFF (ultra-small-form-factor), è realizzato in plastica riciclata con un coperchio facilmente rimovibile (senza viti) e, cosa altrettanto utile in ottica lavoro / ufficio, dotato di attacco VESA per essere integrato dietro il monitor.

La combinazione dell’architettura Meteor Lake, con la iGPU Arc in coppia con la NPU e supporto Intel AI Boost, garantisce l’accelerazione hardware per gli applicativi supportati in Windows 11, il tutto abbinando connettività di ultima generazione con WiFi 7, Bluetooth 5.3 e LAN 2.5G; anche il reparto espansione non è male: abbiamo a disposizione due slot M.2 PCI-E Gen. 4 (ci sono anche le DDR5), un vano SSD / HDD SATA da 2,5″ e una dotazione di porte completa con HDMI 2.1, Thunderbolt 4 40 Gbps e USB-C 3.2 Gen 2×2 20 Gbps.

ASUS NUC 14 Pro kit: scheda tecnica

Sistema Operativo supportato / disponibile: Windows 11, Linux, senza OS

Processori SKU NUC14RVK (TDP max 40 watt) Intel Core Ultra 7 155H, Core Ultra 5 125H o Core 3 100U (TDP up to 40W)

Processori SKU NUC14RVH/B (TDP max 40 watt) Intel Core Ultra 7 165H e Core Ultra 5 135H con vPro Intel Core Ultra 7 155H, Core Ultra 5 125H e Core 3 100U

Chipset integrato

Grafica integrata Intel Arc (U7/U5) o Intel Graphics (C3)

Memoria 2x SO-DIMM DDR5 5.600 MT/s – Max 96 (2x 48GB)- Dual Channe

Storage 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe 1x SATA 2,5″ per HDD / SSD (solo versione standard)

Rete: Intel WiFi 7, WiFi 6E (Gig+) 2×2, Bluetooth 5.3 LAN LAN 2,5 Gbps 1 Intel I226V o Intel I226LM (vPro)

Porte frontali: USB 3.2 Gen2x2 Type C (20Gbps) 2x USB 3.2 Gen2 Type A Kensington Lock

Porte posteriori: 2x Thunderbolt 4 Type-C Ports USB 3.2 Gen 2 Type-A USB 2.0 Type-A 2x HDMI 2.1 LAN

Alimentatore da 90 o 120 watt

Dimensioni case standard 117 x 112 x 54 mm case slim 117 x 112 x 37 mm

Peso case standard 570 grammi case slim 480 grammi

Supporto VESA

ASUS NUC 14 Pro: quanto costa e dove acquistarlo

Come anticipato sopra, ASUS NUC 14 Pro è disponibile nei formati standard e slim; l’utente può scegliere anche se acquistare il kit barebone personalizzabile o l’ASUS NUC 14 Pro completo con sistema operativo Windows 11; la garanzia in ogni caso è di tre anni.

Riguardo i prezzi, NUC 14 Pro in configurazione barebone ha un prezzo base di 519 euro e 509 euro, rispettivamente per i formati case standard e slim. Il nuovo mini PC ASUS è già disponibile presso Mondo NUC, gli ASUS Gold Store oltre ai maggiori partner e rivenditori di settore come Amazon; per comodità vi lasciamo i link d’acquisto a seguire: