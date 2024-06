Sono giornate molto calde, queste, per il mondo della tecnologia. A Taipei (Taiwan), è in corso in queste ore il Computex 2024, una delle fiere tecnologie più importanti del mondo che, da anni, è un palcoscenico per varie aziende del settore.

Dopo aver visto le novità di NVIDIA, quelle di Intel, i nuovi prodotti di Acer e i nuovi Ryzen 9000 di AMD, passiamo ad ASUS che, oltre ad aver presentato la nuova console ROG Ally X, ha annunciato varie novità, molte delle quali legate all’intelligenza artificiale. Ecco un, per quanto possibile, breve riassunto.

I nuovi notebook AI di ASUS del Computex 2024

Durante l’evento del Computex 2024 di Taipei anche ASUS ha presentato i suoi PC Copilot+, una serie di computer portatili e non dotati delle nuove funzioni di intelligenza artificiale di Microsoft. Ci sono tre notebook ASUS ProArt adatti a chi crea contenuti, laptop più modesti come il già noto Vivobook S, uno Zenbook, un ROG Zephyrus G16 e due TUF Gaming, alcuni con processori AMD Ryzen, altri con Qualcomm Snapdragon X, comunque tutti con varie funzioni AI, compreso l’ExpertBook P5, aggiornato con processori Intel Core Ultra.

ASUS ProArt P16, PX13 e PZ 13: caratteristiche, prezzi e disponibilità

Già il nome ProArt tradisce il pubblico di riferimento: creativi che con i notebook ci lavorano. Sono tutti e tre dei modelli di fascia elevata, abbastanza leggeri, potenti e resistenti, dotati di un tasto Copilot dedicato e di alcune app specifiche come ASUS StoryCube e MuseTree: il primo uno strumento per gestire le risorse digitali con l’IA (categorizzare le scene e generare clip), il secondo serve invece per generare immagini. Da segnalare anche i 6 mesi gratuiti di CapCut, una suite di strumenti premium e varie risorse utili.

ASUS ProArt P16 è un notebook da 16 pollici abbastanza sottile e leggero: 14,9 mm lo spessore, 1,85 kg il peso. Monta un processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 con una NPU da 50 TOPS integrata; la GPU è invece esterna e dedicata: una NVIDIA GerForceRTX 4070.

Si rivolge a chi cerca maggiore portabilità ASUS ProArt PX13, un notebook da 1,38 kg di peso con cerniera a 360° e uno schermo OLED 3K da 13 pollici. Sotto il cofano c’è anche qui un AMD Ryzen AI 9 HX 370 abbinato a una NVIDIA GeForce RTX 4070, con varie opzioni di connettività sia cablate (HDMI 2.1 FRL, due USB4 da 40 Gbps e un lettore di schede MicroSD UHS-II), che wireless tramite WiFi 7.

Pesa solo 850 grammi ASUS ProArt PZ13, l’ultimo portatile della serie presentato al Computex 2024, un notebook dotato di un processore Qualcomm Snapdragon (X probabilmente, anche se ASUS non lo specifica), con lo stesso schermo OLED 3K del notebook precedente e una batteria da 70 Wh.

Non ci sono al momento informazioni relative ai prezzi e alla disponibilità di quest’ultimo modello, a differenza di ASUS ProArt P16 e PX13, che saranno entrambi disponibili a partire da metà luglio ai prezzi di 2.999 euro e 2.099 euro, rispettivamente. Si potranno comprare entrambi sullo store di ASUS e, probabilmente, anche su altri rivenditori terzi come Amazon.

ASUS Zenbook S 16: caratteristiche, disponibilità e prezzo

Adatto a un pubblico più vasto ASUS Zenbook S 16 (UM5606), un portatile elegante e leggero che, nonostante lo schermo da 16 pollici, un pannello 3K con rapporto di forma 16:10 e 120 Hz di frequenza di aggiornamento, ingombra e pesa poco: è spesso 1,1 cm e pesa 1,5 kg. Come i due succitati monta un processore AMD Ryzen AI 9 HX 370, supportato da moduli RAM LPDDR5x fino a 32 GB e da unità SSD PCIe 4.0 x4 con un massimo di 2 TB.

Per il resto, vale la pena sottolineare la presenza di una batteria da 78 Wh, di varie porte (due USB4, una USB3.2 Type-A, una HDMI, un ingresso jack audio e un lettore di schede SD), di una fotocamera frontale AiSense IR, di un sistema audio Dolby Atmos a 6 altoparlanti e di un touchpad piuttosto ampio incastonato in una scocca che, nonostante le dimensioni, integra un sistema di raffreddamento 3D a camera di vapore.

ASUS Zenbook S 16 (UM5606) sarà disponibile sul mercato italiano dalla metà di luglio al prezzo di 1799 euro nei colori grigio e bianco. Per maggiori informazioni e, non appena sarà disponibile, per acquistarlo, potete visitare la pagina dedicata dello store di ASUS.

ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)

I processori AMD Ryzen AI HX 370 sbarcano anche su ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605), un notebook da gaming di fascia medio-alta equipaggiato con scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070 (configurazione massima). Monta uno schermo ROG Nebula OLED da 16″ con risoluzione 2,5K, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e rapporto di forma 16:10.

Sarà disponibile in Italia dalla metà di luglio al prezzo di 2.499 euro, nella versione con RTX 4060, SSD da 1 TB e 16 GB di RAM, e acquistabile sia sullo store di ASUS che altrove.

ASUS TUF Gaming A14 e A16: caratteristiche e prezzi

C’è stato spazio anche per altri due notebook da gaming al Computex 2024 di ASUS. TUF Gaming A14 e A16 sono nello specifico prodotti dotati di schermi da 14 e 16 pollici con risoluzione 2,5K e frequenza di aggiornamento di 165 Hz, configurabili in vario modo, con il nuovo processore pluricitato AMD Ryzen AI 9 HX 370 abbinato a GPU NVIDIA, fino a RTX 4070.

Arriveranno entrambi sul mercato italiano, anche se non sappiamo ancora quando. Sullo store di ASUS sono tuttavia indicati i seguenti prezzi: 1999 euro per TUF Gaming A14 con Ryzen AI9 HX 170 e RTX 4060 e 1899 euro per il modello da 16 pollici.

Infine, ASUS Vivobook S

“AI per tutti”, lo descrive brevemente così il produttore questo nuovo ASUS Vivobook S (S5507), un portatile equipaggiato con uno schermo OLED da 15,6 pollici, spesso 1,47 cm e dal peso di 1,47 kg. Si tratta del primo PC Copilot+, un portatile di fascia media con SoC Snapdraogn X svelato alcuni giorni fa. Costa di listino 1399 euro nella variante con Snapdragon X Elite, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD e si può comprare già sul sito web di ASUS.

NUC AI, monitor e le altre novità di ASUS al Computex 2024

Notebook a parte, in occasione del Computex 2024 di Taipei ASUS ha presentato anche altri prodotti, fra cui soluzioni per i data center come ESC Ai POD e NVIDIA GB200 NVL72 in scala rack, due monitor professionali della serie ProArt citata, una nuova famiglia di schede grafica NVIDIA GeForce RTX 40 Series e i prodotti NUC. Eccone un veloce riepilogo.

Monitor ASUS ProArt PA27JCV e PA32KCX: caratteristiche

Il primo, ASUS ProArt PA27JCV, che vedete anche nell’immagine che segue, è un monitor professionale 5K con 218 High-PPI, 99% di gamma cromatica DCI-P3 e il 100% di sRGB, un dispositivo di fascia elevata dedicato a chi necessita di un’elevata precisione nei colori. ASUS ProArt PA32KCX è invece un Mini LED 8K, il primo al mondo con calibratore integrato che, come l’altro, si rivolge ai professionisti del settore della grafica e a chi ha particolari esigenze in termini di fedeltà cromatica. ASUS non ha ancora annunciato nulla per quanto riguarda prezzi e disponibilità italiane.

Le GPU ASUS Prime GeForce RTX 40 Series

C’è stato spazio anche per ASUS Prime GeForce RTX 40 Series, una nuova famiglia di schede video NVIDIA composta da RTX 4070 SUPER, RTX 4070 e RTX 4060 Ti. Sono abbastanza sobrie in termini di design e spesse 50 millimetri e lunghe 269, occupano 2,5 slot. Al momento, ASUS non ha comunicato le informazioni relative a prezzi e disponibilità.

ASUS NUC AI e altri prodotti per le aziende

Al Computex 2024, ASUS ha annunciato anche la nuova serie di prodotti NUC con AI, fra cui NUC 14 Pro (nell’immagine sotto), Nuc 14 Pro+, ROG NUC e NUC 14 Performance. Sono dei piccoli computer desktop e mini PC adatti a varie tipologie di utenti, fra cui spicca l’ultimo citato, un dispositivo costruito sulla base dello storico Intel NUC dotato di processori Intel Core Ultra 9 o 7 e di schede video NVIDIA GeForce RTX 4070 o 4060, in base alle configurazioni.

ASUS non ha comunicato al momento nulla in termini di disponibilità e prezzi, nemmeno relativamente alle nuove soluzioni per le aziende, fra cui spicca ASUS ESC AI POD, un sistema serve disponibile anche con NVIDIA GB200 NVL72, computer exascale con 36 CPU Grace e 72 GPU Blackwell in rack.

Di questi e di tutti gli altri prodotti svelati al Computex 2024 di Taipei di cui ancora non ci sono informazioni precise relative alla disponibilità sul nostro mercato, vi daremo notizia a tempo debito, cioè quando ASUS lo comunicherà, probabilmente nelle prossime settimane considerando che alcuni dei prodotti citati dovrebbero arrivare sul mercato italiano a luglio.