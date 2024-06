Se siete alla ricerca di un nuovo PC, oppure volete sostituire il vostro vecchio e ormai stanco computer desktop, oggi su Amazon ci sono due offerte a dir poco allettanti. In queste ore infatti è possibile mettere le mani su Apple Mac Mini M2 (2023) e su ASUS Zenbook 14 OLED con uno sconto davvero notevole sul costo di listino, senza dubbio al prezzo più basso visto finora sul noto shop online.

Queste due offerte, che abbiamo deciso di abbinare ad due ulteriori promozioni che invece riguardano i display, possono soddisfare sia l’utente che lavora o gioca in mobilità, sia chi vuole un degno sostituto di un PC desktop, magari con ingombri e consumi nettamente inferiori. Quali migliori opzioni quindi per fare un aggiornamento?

Vediamo tutti i dettagli insieme a due ulteriori proposte, che riteniamo valide, e che riguardano invece il monitor gaming BenQ EX2780Q 27″ e la smart TV TCL 50CF630, QLED da 50″, anche questi secondo noi degni di nota.

Apple Mac Mini M2 scontato del 25% su Amazon

Partiamo da un prodotto a dir poco allettante, aggiungiamo da valutare subito se cercate un computer fisso ma non amate i case ingombranti e soprattutto state valutando un sistema che sia anche efficiente. Parliamo della versione base di Mac Mini M2 (2023), quella con SoC Apple Silicon M2, GPU integrata, 8 GB di memoria unificata e storage SSD da 256 GB.

Solitamente il prezzo di Apple Mac Mini M2 è di 729 euro, mentre con l’offerta in corso è possibile acquistarlo a 549 euro. Se volete maggiori dettagli su Apple Mac Mini vi rimandiamo alla nostra recensione, mentre a seguire riportiamo le caratteristiche più importanti:

Apple Mac Mini M2 2023

Processore Apple Silicon M2

GPU integrata

8 GB RAM memoria unificata

256 GB SSD

Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3

Porte: 2x USB-C Thunderbolt, 2 USB-A 3.1 Gen2, 1 HDMI, Audio combo, Ethernet

Acquista Apple Mac Mini M2 2023 su Amazon a 549 euro invece di 729 euro

ASUS Zenbook 14 OLED in offerta con Intel Core Ultra e display 3K

Se il vostro obiettivo invece sono i notebook, questo ASUS Zenbook 14 OLED potrebbe fare al caso vostro. Precisiamo che, come per il Mac Mini M2, non siamo di fronte a sistemi pensati per il gaming, o meglio, ci dovremo accontentare delle prestazioni della grafica integrata. Questa versione di ASUS Zenbook 14 OLED monta un Intel Core Ultra 7, con grafica Intel Arc però, oltre a uno straordinario pannello OLED 3K da 14″ a 120 Hz, 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB; il sistema operativo ovviamente è Windows 11 (Home).

ASUS Zenbook 14 OLED

Processore Intel Core Ultra 7

GPU integrata Intel Arc

16 GB di RAM LPDDR5X in Dual-Channel

SSD da 1 TB

WiFi 6 e Bluetooth

Porte: Thunderbot 4 (USB-C), USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, jack audio combo

Anche ASUS Zenbook 14 OLED è al prezzo più basso mai visto su Amazon, scontato fino a 21% sul prezzo di listino, ovvero solo 1.099 euro.

Acquista ASUS Zenbook 14 OLED su Amazon a 1.099 euro invece di 1.399 euro

Monitor gaming BenQ EX2780Q e smart TV TCL 50CF630

Vi lasciamo con due ulteriori offerte, secondo noi da segnalare, magari utili se volete abbinare un monitor esterno, oppure se state cercando un display più versatile come una smart TV. Partiamo da BenQ EX2780Q, un monitor da gioco caratterizzato da un pannello da 27 pollici e una risoluzione Quad-HD, ovvero 2.560×1.440 pixel. La proposta BenQ punta sulla tecnologia IPS, garantendo una frequenza di aggiornamento a 144 hertz, oltre a supporto AMD Freesync Premium, certificazione VESA DisplayHDR 400 e diverse ottimizzazioni targate BenQ (compreso un reparto audio curato).

Acquista il monitor gaming BenQ EX2780Q su Amazon a 275,88 euro invece di 399 euro

Un po’ fuori contesto, ma secondo noi degna di essere segnalata, l’offerta che riguarda la smart TV TCL 50CF630, un bestione da 50 pollici equipaggiato con pannello QLED e tecnologia Quantum Dot, il tutto con risoluzione 4K Ultra HD e refresh a 60 hertz.

TCL 50CF630 è un display davvero versatile, oltre che economico; a bordo troviamo Fire TV e tutte le funzionalità di Alexa (comandi vocali), ma anche un reparto multimediale curato, Dolby Vision e Dolby Atmos, HDR10+ e anche una modalità gaming.

Acquista TCL 50CF630 su Amazon a 349 euro invece di 469 euro