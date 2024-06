Mojang ha annunciato l’anteprima della versione nativa di Minecraft per PlayStation 5. Attualmente il popolarissimo gioco sandbox è giocabile su PS5 solo in versione PS4 grazie alla retrocompatibilità e nemmeno Xbox Series X/S dispone di una versione nativa, nonostante Mojang sia diventata da parecchio tempo uno degli Xbox Game Studios.

Per far parte del test in anteprima di Minecraft è necessario possedere la versione PS4 e scegliere l’opzione Anteprima nelle impostazioni dalla versione PS5 per effettuare il download.

La versione nativa per PS5 di Minecraft

La versione nativa per PS5 è identica in termini di funzionalità, ma offrirà prestazioni grafiche superiori grazie all’hardware più potente a disposizione.

Questa anteprima include il nuovo aggiornamento Tricky Trials e chi ha un abbonamento a Realms attivo potrà creare un reame di anteprima separato per evitare che eventuali bug incidano sui regni della versione ufficiale.

Inoltre chi gioca a questa anteprima su Realms, potrà giocare in cross-play con giocatori su altri dispositivi, tuttavia questa versione di anteprima non avrà accesso al Minecraft Store.

Con l’occasione ricordiamo che da un paio di settimane Minecraft è finalmente disponibile anche per i Chromebook, inoltre su Netflix è in arrivo una serie animata del gioco.

Maggiori informazioni sulla versione nativa di anteprima di Minecraft per PlayStation 5 sono disponibili qui, ma per il momento Mojang ha rilasciato solo un’immagine del gioco che potete vedere qui sotto.