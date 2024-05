Netflix e Mojang Studios hanno annunciato che stanno realizzando una serie animata basata su Minecraft, attualmente il videogioco più venduto.

Quest’anno l’iconico gioco sandbox celebra il suo 15° anniversario e come parte dei festeggiamenti è in arrivo una serie in computer grafica sviluppata da WildBrain, lo studio canadese che è stato anche dietro le quinte degli spettacoli animati Netflix Carmen Sandiego e Sonic Prime.

La serie animata di Minecraft è in arrivo su Netflix

Le società hanno affermato che la serie animata di Minecraft presenterà una storia originale basata su nuovi personaggi che mostreranno “il mondo di Minecraft sotto una nuova luce”, tuttavia il video pubblicato da Netflix e Mojang su YouTube annuncia solo la loro collaborazione.

Bisognerà quindi aspettare maggiori informazioni per capire se la serie animata di Minecraft includerà ancora i personaggi che tutti conosciamo, come Steve, i mostri e gli zombi, o se presenterà solo personaggi mai visti prima nel gioco.

Nelle ultime due settimane sul sito Web di Minecraft sono arrivati oggetti speciali per celebrare il suo 15° anniversario, tra cui componenti aggiuntivi gratuiti, una mappa gratuita, un mantello e degli sfondi.

Con l’occasione ricordiamo che Minecraft è disponibile anche per i Chromebook ed è giocabile gratuitamente su tutti i browser in versione classic.