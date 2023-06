A partire da oggi, 7 giugno 2023, il popolarissimo gioco Minecraft è ufficialmente disponibile anche per i Chromebook, ampliando ulteriormente la platea dei potenziali giocatori e dando una gran bella spinta alle ambizioni di ChromeOS legate al mondo del gaming.

A voler essere più precisi, il lancio di Minecraft per i Chromebook era già avvenuto lo scorso mese di marzo in forma più ristretta — early access —, mentre da oggi è disponibile per chiunque voglia provarlo (più o meno).

Minecraft: Bedrock Edition — da aprire rigorosamente sul Google Play Store di ChromeOS — supporta la modalità di gioco cross-platform con Android, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e Windows. Riprendendo il claim proposto da Minecraft sul Play Store, “Gioca in Modalità Creativa con risorse illimitate o scava nelle profondità del mondo in Modalità Sopravvivenza, creando armi e armature con cui difenderti dai nemici”.

È bene precisare che la versione per Chromebook è comprensiva dell’aggiornamento Trails & Tales, per i cui dettagli vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale.

Requisiti minimi e acquisto

In questa sede, invece, ci interessa piuttosto precisare — come viene fatto sul Play Store — che la versione di Minecraft per ChromeOS viene venduta separatamente al prezzo di 7,99 euro. Prima di procedere precipitosamente all’acquisto, comunque, è bene che diate un’occhiata alla lista dei requisiti minimi per utilizzare Minecraft su Chromebook:

Sistema operativo: ChromeOS 111

Architettura di sistema: a 64 bit (x86_64, arm64-v8a)

Processore: AMD Ryzen 3 3250C, Intel Celeron N4000, Intel i3-7130U, Mediatek MT8183, Qualcomm SC7180 o più potenti

Memoria: 4 GB di RAM

Spazio di archiviazione: almeno 1 GB per l’installazione del gioco, per le mappe e altri file.

Se il vostro dispositivo soddisfa i requisiti richiesti e volete acquistare subito Minecraft per Chromebook, non dovete fare altro che cliccare su questo link.

Potrebbe interessarti anche: Migliori Chromebook di Giugno 2023: ecco i nostri consigli