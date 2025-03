Sulle nostre pagine ci troviamo spesso a parlare (principalmente bene) degli smartwatch a marchio Amazfit, prodotti caratterizzati da una buona qualità costruttiva e da un invidiabile rapporto qualità-prezzo.

Il marchio cinese, di proprietà di Zepp Health, ha recentemente celebrato le oltre 6.000 watch face disponibili per i suoi smartwatch tramite l’app Zepp, svelando quelle preferite dagli utenti europei e quelle preferite dagli utenti italiani.

Amazfit: ecco le watch face preferite dagli utenti

Non solo design della cassa, non solo cinturino. Spesso la personalizzazione estetica di uno smartwatch passa dal quadrante (o watch face) che può essere scelto, a seconda del brand, tra centinaia (o migliaia) di proposte.

Lo sa bene Amazfit, tra i più apprezzati produttori di dispositivi indossabili al mondo, che ha celebrato le 6.000 watch face disponibili sull’app Zepp tramite un comunicato stampa diffuso da poche ore:

Oltre 6.000 watch face disponibili per gli smartwatch Amazfit, scaricabili direttamente dall’app Zepp! Design per ogni gusto: dallo stile sportivo e futuristico a quello business, classico o minimalista. Alcune sono gratuite, altre a pagamento, e sono già state scaricate oltre 72 milioni di volte!

Amazfit ha colto l’occasione per svelare quali sono le cinque watch face più apprezzate per i modelli più recenti di smartwatch e, il primo della lista, è l’ultimo arrivato: parliamo di Amazfit Active 2 (trovate qui la nostra recensione), annunciato nel mese di febbraio, che punta a togliere agli utenti i dubbi su quale watch face scegliere, grazie alle novità studiare ad hoc per questo modello.

Previous Next Fullscreen

Per gli altri modelli recenti dell’azienda, ovvero Amazfit Balance, Cheetah e T-Rex 3, i gusti degli utenti variano tantissimo ma, in generale, le preferenze sono abbastanza delineate.

Gli utenti italiani mettono la personalizzazione al primo posto, premiando il quadrante che permette di impostare una foto ritratto come sfondo; poi seguono altri quadranti ricchi di informazioni. La seguente immagine mostra le top cinque per gli utenti italiani.

Previous Next Fullscreen

Oltre alla top cinque per gli utenti italiani, il brand ha anche svelato le top cinque per gli utenti spagnoli e per gli utenti tedeschi (seguente galleria d’immagini); vi sono alcune corrispondenze ma anche alcune differenze rispetto alle preferenze espresse dagli italiani.