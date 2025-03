Che Amazfit Active 2 fosse destinato a diventare un best buy lo si era capito fin dal momento della presentazione, avvenuta in occasione del CES 2025, ma con il nuovo aggiornamento, in fase di rollout, il più recente smartwatch di Zepp Health diventa ancora più interessante.

In queste ore infatti la compagnia sta rilasciando il firmware 6.0.8.4, con un changelog all’apparenza risicato e di poco conto. A quanto pare invece c’è una novità non annunciata che sarà sicuramente apprezzata da chi fa sport ma anche da chi ama la musica.

Una grande novità per Amazfit Active 2

Come dicevamo il changelog parla semplicemente di bugfix per questo aggiornamento, senza fornire informazioni particolarmente dettagliate su quali siano i problemi corretti. I primi utenti che hanno installato il nuovo firmware parlano di animazioni ancora più fluide e di una novità inattesa ma sicuramente gradita.

Con il nuovo software infatti sarà possibile utilizzare lo spazio di archiviazione interno per memorizzare la propria musica preferita, così da poterla ascoltare anche durante gli allenamenti senza dover portare con sé uno smartphone. Ricordiamo infatti che è possibile collegare direttamente un paio di auricolari Bluetooth ad Amazfit Active 2, anche se finora potevano essere utilizzati solo per interagire con Flow o per ascoltare le indicazioni durante gli allenamenti.

Per caricare la vostra musica preferita dovrete utilizzare lo smartphone, su cui ovviamente dovrete avere i file da trasferire, e utilizzare la companion app Zepp per effettuare l’operazione. Vi basterà aprire la scheda dello smartwatch e toccare la nuova icona “Musica” di colore rosso che sarà comparsa, selezionare i brandi desiderati e attendere il trasferimento.

Visto che si tratta di un’operazione effettuata tramite Bluetooth, il tempo necessario dipenderà dalle dimensioni dei file da spostare e potrebbe richiedere diversi munti. Al termine però potrete utilizzare lo smartwatch per ascoltare la musica, una funziona molto comoda per chi ama allenarsi col ritmo ma anche per avere sempre a portata di mano la musica, magari in treno o in metropolitana, senza usare lo smartphone. Se poi collegate un paio di cuffie come le Amazfit Up (qui trovate la nostra recensione) potrete anche rimanere sempre vigili sul mondo esterno, visto che è un modello che vi lascia libero il condotto uditivo.

A questo punto le differenze con Amazfit Balance (qui il nostro articolo di confronto sulla carta) diventano ancora meno e i 99 euro richiesti per portarsi a casa questo Active 2 sembrano sempre meno. Resta da capire il motivo per cui Zepp non abbia posto maggiore enfasi su una simile novità, che sicuramente aiuterà nella vendite e farà felice chi ha già acquistato lo smartphone.

Il nuovo firmware pesa 128,85 MB e ci vorranno dai 15 ai 20 minuti per l’installazione, ma visti i risultati finali, possiamo sicuramente dire che vale la pena armarsi di pazienza e attendere.