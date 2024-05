PS5 Pro sembra sempre più vicina e si vocifera che sarà molto più potente del modello attuale. Grazie a una nuova fuga di notizie ora possiamo farci un’idea più precisa in merito a quali sarebbero le prestazioni della nuova console di Sony.

Secondo Digital Foundry la GPU di PS5 Pro vanterà una velocità di clock di base di 2,18 GHz, con velocità di boost fino a 2,35 GHz, inoltre le cache L1 e L0 sono state raddoppiate per gestire meglio i processi impegnativi come il ray tracing.

Secondo i dati provenienti dal portale degli sviluppatori di Sony, la PS5 Pro presenterà 30 processori per gruppi di lavoro (WGP), il che si traduce in una prestazione massima teorica di 33,5 teraflop, praticamente il triplo dei 10,23 teraflop della PS5 originale.

Tuttavia i documenti di Sony suggeriscono che le prestazioni effettive dei giochi probabilmente aumenteranno del 45%.

PlayStation 5 Pro dovrebbe ottenere un notevole incremento delle prestazioni

Secondo quanto riportato, oltre alla potenza fornita dal nuovo hardware, Sony sta integrando nella GPU di PS5 Pro le tecnologie all’avanguardia delle DirectX 12 Ultimate per mettere a disposizione degli sviluppatori funzionalità come l’ombreggiatura a velocità variabile e l’anti-aliasing MSAA ibrido.

Altre specifiche hardware note per PS5 Pro includono un memoria a 18.000 MT/s e la tecnologia PSSR, l’esclusiva soluzione di upscaling e anti-aliasing di Sony.

Il tutto dovrebbe tradursi in immagini più realistiche mantenendo la fluidità. Si ipotizza che PlayStation 5 Pro arriverà sugli scaffali alla fine del 2024, probabilmente in tempo per le festività natalizie.