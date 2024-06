Non è ancora ufficialmente iniziata l’estate che in casa Apple è già tempo di annunciare cosa accadrà in autunno. E le novità sono tante considerando come la prossima stagione vedrà il rilascio di iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, visionOS 2 e tvOS 18. Apple ha quindi voluto anticipare alcune delle novità che gli utenti troveranno a partire dall’autunno con queste nuove release.

Le novità di Apple Mappe: i nuovi percorsi

Una delle novità più interessanti riguarda l’aggiornamento di Apple Maps. Tramite l’update gli utenti avranno più soluzioni per muoversi potendo contare anche su escursioni e percorsi pedonali personalizzati. Le persone, per esempio, potranno trovare migliaia di escursioni nei parchi (inizialmente solo quelli degli Stati Uniti) che potranno filtrare per tipo di percorso, altitudine e lunghezza. Una volta selezionate potranno essere salvate e utilizzate anche offline. L’aggiornamento consente anche di creare percorsi personalizzati pianificando le varie tappe e usufruendo di una nuova libreria nella quale aggiungere note su ogni percorso.

Le novità di Apple Pay, Apple Cash e Apple Wallet

Anche Apple Pay si rinnova introducendo una maggiore flessibilità. Questa si concretizza con la possibilità per gli utenti di visualizzare e riscattare i premi accedendo alle soluzioni di pagamento a rate previsti quando effettuano un acquisto online o in-app. La funzionalità sarà prevista per tutte le banche e gli istituti che aderiscono ad Apple Pay. Novità anche per quel che riguarda la possibilità di utilizzare Apple Pay su qualsiasi browser e computer scansionando un codice sul proprio iPhone per poi completare la procedura di pagamento in sicurezza. Tramite la funzione Tap to Provision sarà inoltre possibile aggiungere carte (di debito e di credito) sull’Apple Wallet semplicemente appoggiando la carta sul retro dell’iPhone.

La card digitale Apple Cash va incontro a un’importante novità. Con la funzione Tap to Cash sarà possibile inviare e ricevere denaro tenendo vicini due dispositivi iPhone senza condividere il proprio numero di telefono (per ora solo negli Stati Uniti). I biglietti per gli eventi presenti in Apple Wallet vengono migliorati con un nuovo design e offrendo la possibilità di visualizzare informazioni essenziali come la posizione, i dettagli del parcheggio, le previsioni meteo e la propria localizzazione così da ritrovarsi facilmente con i propri amici.

Più motivazione e miglioramenti nella routine su Apple Fitness+

Il servizio di fitness e benessere Apple Fitness+ su iOS 18, iPadOS 18 e tvOS 18 va incontro a un profondo aggiornamento per migliorare la motivazione e la routine di fitness delle persone che lo utilizzano. Tra le nuove funzionalità c’è For You (che fornisce consigli personalizzati), Explore (che propone nuove attività), Library (che semplifica il monitoraggio degli allenamenti, delle meditazioni e dei programmi salvati) e una serie di strumenti che migliorano l’utilizzo del servizio. Per esempio nell’app Fitness su iPhone, i consigli personalizzati Fitness+ vengono visualizzati nella scheda Riepilogo in modo che gli utenti possono trovare facilmente il prossimo allenamento o attività.

Le novità di Apple Music: condivisione e divertimento

L’aggiornamento di Apple Music migliora la funzione SharePlay permettendo alle persone di condividere il controllo della musica riprodotta da qualsiasi altoparlante Bluetooth abilitato come l’Apple TV o gli HomePod. Molto interessante la funzione Music Haptics rivolta alle persone con problemi all’udito. Abilitando questa funzione, infatti, il Taptic Engine degli iPhone crea delle vibrazioni nella riproduzione della musica. Questa funzione sarà disponibile come API per permettere agli sviluppatori di rendere la musica più accessibile nelle loro applicazioni.

Apple TV si aggiorna con info in tempo reale su attori e musica

L’aggiornamento dell’app Apple TV prevede l’introduzione della funzione InSight che mostra informazioni in tempo reale su attori, personaggi e musiche presenti nei film e nei programmi che si stanno visualizzando. In questo modo si può selezionare un attore così da conoscere la sua biografia e i film in cui ha partecipato oppure scoprire il titolo di un brano e salvarlo rapidamente nella propria playlist di Apple Music. Vengono inoltre migliorati anche Enhance Dialogue e la funzione dei sottotitoli.

Le novità di Apple iCloud Mail: più ordine alle mail

L’ultima serie di aggiornamenti riguarda iCloud Mail che introduce nuove modalità per gestire la propria casella di posta elettronica. È stata prevista una nuova impostazione tramite la quale gli utenti possono categorizzare le email e fruire al meglio delle funzionalità presenti su iCloud e gli abbonamenti iCloud+. L’ID Apple, infine, cambia nome diventando Account Apple per avere un accesso coerente a tutti i servizi e i dispositivi di Apple.