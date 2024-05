Man mano che ci avviciamo all’attesa edizione 2024 della Worldwide Developers Conference, in Rete si moltiplicano le anticipazioni su iOS 18, uno dei principali protagonisti dell’evento di Apple.

Il colosso di Cupertino amplia con una certa costanza la libreria di emoji disponibili per i suoi dispositivi (sulla base dei vari aggiornamenti rilasciati dall’Unicode Consortium) e con iOS 18 tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 dovrebbero essere implementate sette nuove faccine.

Tra le nuove emoji vi saranno il volto con le borse sotto gli occhi, un’impronta digitale, un albero senza foglie, una verdura, un’arpa, una pala e uno schizzo.

L’Unicode Consortium dovrebbe rilasciare in via definitava queste nuove faccine a luglio e poi i vari produttori avranno bisogno di qualche mese per implementarle nelle rispettive piattaforme.

Con iOS 18 migliorerà Apple Music

La nuova versione del sistema operativo mobile del colosso di Cupertino dovrebbe introdurre dei miglioramenti anche per Apple Music e ciò dovrebbe includere una funzione chiamata Smart Song Transitions, ossia una soluzione che dovrebbe consentire agli utenti di gestire gli effetti di transizione tra un brano in riproduzione e quello successivo, migliorando il sistema già disponibile.

Ed ancora, tra le novità in arrivo con iOS 18 vi dovrebbe essere una modalità Spatial Gaming, funzionalità che probabilmente dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti un’esperienza più piacevole e immersiva durante le sessioni di videogame.

Non dovrebbero mancare, inoltre, dei miglioramenti per quanto riguarda le funzionalità audio e tra di essi vi dovrebbe essere anche la funzione Passthrough, che potrebbe essere correlata all’audio lossless.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento al 10 giugno, giorno in cui Apple presenterà ufficialmente iOS 18 e le sue principali novità.