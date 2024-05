Buone notizie per tutti coloro che amano esplorare città e dintorni in sella alla propria bicicletta. A partire dalla giornata di ieri, venerdì 10 maggio, Apple Maps ha introdotto anche in Italia una serie di novità pensate proprio per gli appassionati delle due ruote.

Apple strizza l’occhio ai ciclisti con tante nuove funzionalità

Con il nuovo aggiornamento dell’app di navigazione satellitare della mela morsicata, infatti, è apparsa una nuova voce nel menu che prende il nome di “In bici“. Questa opzione permette di ottenere indicazioni dettagliate e ottimizzate per percorsi su piste ciclabili, sentieri e strade adatte alle bici. Si tratta di una novità in linea con il brevetto di cui vi abbiamo parlato qualche settimana fa, nonostante quest’ultimo si spinge decisamente oltre.

L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza di navigazione a misura di ciclista, che tenga conto delle peculiarità e delle esigenze di chi si sposta pedalando. Vediamo dunque nel dettaglio cosa cambia con questo aggiornamento e quali sono le funzionalità più interessanti per chi ama viaggiare su due ruote.

Tutte le novità pensate per chi va in bicicletta

Innanzitutto, prima di partire, Apple Maps consente ora di visualizzare un’anteprima del dislivello del percorso scelto, una funzione molto utile per evitare di ritrovarsi su strade trafficate o con salite troppo impegnative e poter così optare per il tragitto più adatto alle proprie capacità fisiche. Ma non è tutto: l’app fornirà anche aggiornamenti in tempo reale sul dislivello durante il viaggio, permettendo di anticipare eventuali variazioni di altitudine.

Tra le altre novità introdotte ci sono le notifiche per i tratti da percorrere a piedi, ad esempio in prossimità di incroci complicati o zone non ciclabili. Insomma, niente più brutte sorprese o deviazioni indesiderate. Ma la vera chicca sono le indicazioni vocali chiare e precise, che consentono di rimanere concentrati sulla strada senza dover continuamente controllare lo smartphone.

Non mancano poi le opzioni per individuare punti di interesse, come toilette pubbliche, aree di sosta e officine per biciclette lungo il tragitto, il tutto è pensato per pedalare in totale tranquillità senza preoccuparsi troppo degli inevitabili imprevisti che potrebbero rovinare il proprio tragitto in bici.

E se volete far sapere a familiari e amici quando arriverete, potete condividere facilmente il vostro orario di arrivo stimato. Conclude il pacchetto di funzionalità pensate per i ciclisti la possibilità di scegliere, mentre si è in viaggio, se visualizzare una panoramica dell’intero percorso o un elenco dettagliato delle svolte da effettuare.

L’elenco delle nuove funzionalità è terminato ma le non finiscono qui, perché le indicazioni per i ciclisti sono state pensate per integrarsi alla perfezione con Apple Watch. Sul display dell’orologio si potrà visualizzare l’altitudine lungo il percorso e ricevere feedback aptico e vocale su velocità e distanza attraverso l’altoparlante integrato. Insomma, un vero e proprio computer da polso a servizio dei ciclisti.

Complice anche la crescente attenzione per la mobilità sostenibile, la bicicletta sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza (se interessati, qui trovate le migliori biciclette elettriche disponibili sul mercato). E avere un alleato tecnologico come Apple Maps, arricchito di funzioni pensate proprio per i ciclisti, non può che rendere ancora più piacevole, e anche un po’ più sicura, l’esperienza di pedalare in città o fuori porta.