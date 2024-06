Finora Apple è stata alquanto riluttante a fornire scadenze precise in merito alla sua politica di aggiornamento software, ma ora la società ha dovuto adeguarsi a un particolare requisito legale del Regno Unito e quindi ha messo le cose nero su bianco.

Secondo un documento normativo pubblico, Apple si è impegnata a supportare i suoi ultimi modelli di iPhone 15 per un minimo di cinque anni dal loro rilascio.

Il requisito riguarda principalmente gli aggiornamenti di sicurezza, quindi Apple afferma che fornirà almeno cinque anni di aggiornamenti di sicurezza per l’iPhone 15 a partire da settembre 2023 quando è stato lanciato sul mercato.

Apple garantirà due anni in meno di aggiornamenti di sicurezza rispetto alla concorrenza?

Samsung che Google, i principali concorrenti di Apple, garantiscono sette anni non solo di aggiornamenti di sicurezza, ma anche del sistema operativo Android per i rispettivi dispositivi di punta, quindi due anni in più rispetto al colosso di Cupertino.

Tuttavia gli iPhone hanno storicamente goduto di un supporto per periodi ben oltre cinque anni. Ad esempio, a marzo di quest’anno Apple ha distribuito un aggiornamento di sicurezza per iOS 15 su iPhone 6s che è stato lanciato quasi nove anni fa.

Resta comunque un fatto strano che Apple non si impegni come Samsung e Google, ma guardando al passato gli utenti iPhone non dovrebbero preoccuparsi di ottenere solo cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.