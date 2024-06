Come prevedibile, NVIDIA è una delle principali protagoniste del Computex 2024. L’azienda ha tenuto un keynote, con protagonista il founder e CEO, Jensen Huang, in cui ha mostrato il futuro degli AI PC e ha anticipato le tante novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi. L’azienda, ancora una volta, ha ribadito il suo focus sull’intelligenza artificiale, elemento centrale dell’attività di NVIDIA già oggi ma sopratutto nel corso dei prossimi anni. Le novità annunciate sono, come da tradizione, tantissime. Andiamo a fare il punto, quindi, su quanto annunciato oggi da NVIDIA.

NVIDIA è protagonista del Computex 2024

La partecipazione di NVIDIA al Computex 2024 non passa inosservata: l’azienda conferma il suo ruolo di leader del mercato e rinnova l’attenzione all’intelligenza artificiale generativa, sempre più integrata nei suoi servizi e sempre più base di partenza per dar vita a nuove esperienze e nuove funzioni da mettere a disposizione degli utenti. L’azienda ha anche annunciato un importante aggiornamento della sua gamma di prodotti realizzati in collaborazione con i partner, con nuovi notebook e monitor dedicati ai videogiocatori (e non solo). Il protagonista del keynote di NVIDIA è sicuramente il nuovo Project G-Assist che anticipa le potenzialità dell’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno dei giochi.

NVIDIA svela Project G-Assist

Una delle principali novità che NVIDIA ha portato al Computex 2024 è, senza dubbio, il nuovo Project G-Assist, che conferma l’impegno dell’azienda nello sviluppo di soluzioni legate all’intelligenza artificiale. Si tratta di un assistente AI con tecnologia RTX in grado di fornire assistenza contestuale per giochi e applicazioni, offrendo supporto costante e in tempo reale all’utente, che può interagire con l’assistente sia con messaggi di testo che tramite messaggi vocali.

G-Assist è in grado di raccogliere informazioni provenienti da quanto mostrato sullo schermo oltre che dall’applicazione stessa per fornire informazioni sul gioco, sulle prestazioni e sui contenuti, aiutando a migliorare le impostazioni tecniche ma anche a scoprire segreti, battere boss e ottenere oggetti nascosti nel gioco. L’assistente si integra con la GPU NVIDIA e può migliorarne l’efficienza oppure overcloccarla, in base alle esigenze e alle richieste dell’utente, con Performance Tuning, in modo sicuro.

G-Assist può persino analizzare i replay delle partite per fornire consigli all’utente (ad esempio per ottenere risultati migliori in multiplayer. Ad anticipare il funzionamento di Project G-Assist c’è questo nuovo video:

Nuovi giochi DLSS, notebook RTX e monitor G-SYNC

NVIDIA continua a rafforzare il suo ruolo da protagonista nel settore del gaming, garantendo un supporto in costante crescita ai giochi più richiesti. È così, quindi, che l’azienda ha confermato l’arrivo del DLSS 3.5 con Ray Reconstruction per il nuovo Star Wars Outlaws, che debutterà sul mercato il prossimo 30 di agosto. Nel frattempo, Marvel Rivals riceve il supporto DLSS 3, garantendo così agli utenti la possibilità di ottenere un ulteriore passo in avanti in termini di performance.

Nel solo ultimo mese, NVIDIA ha portato il supporto DLSS a diversi nuovi titoli come Capes, Die By The Blade, EA SPORTS F1 24, Ghost of Tsushima Director’s Cut, Gray Zone Warfare, Homeworld 3, INDIKA, MotoGP 24, Senua’s Saga: Hellblade II, Serum, Ships At Sea, Ships That Fight Underground e Wuthering Wave oltre che a Star Citizen che ha ottenuto il supporto al DLSS 2. Complessivamente, oltre 500 tra giochi e app possono sfruttare oggi le tecnologie RTX di NVIDIA.

NVIDIA ha rilasciato un nuovo trailer di Star Wars Outlaws con DLSS 3.5.

In occasione del Computex 2024, inoltre, NVIDIA ha annunciato l’arrivo di nuovi laptop con schede RTX, grazie a collaborazioni in corso con ASUS e MSI. I nuovi modelli avranno funzionalità avanzate per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e riceveranno un aggiornamento gratuito alle esperienze Copilot+ per PC quando saranno disponibili. Per gli utenti, quindi, ci saranno ulteriori opportunità per accedere alle potenzialità delle tecnologie RTX e dell’AI.

NVIDIA ha annunciato anche l’arrivo di nuovi monitor G-SYNC, grazie alla partnership con Acer che porterà sul mercato tre nuovi modelli Predator, con pannello OLED ad alta risoluzione e alto refresh rate, pensati per i videogiocatori. La nuova gamma Predator garantirà una piena compatibilità G-SYNC e, quindi, permetterà ai videogiocatori di sfruttare al massimo la propria scheda video RTX, con la possibilità di incrementare in modo significativo il frame rate, con immagini fluide e stabili.

A partire dal 4 giugno, inoltre, NVIDIA, grazie a una partnership con Microsoft, metterà a disposizione dei suoi utenti 3 mesi di Game Pass per PC gratis.

Nuova beta per l’App NVIDIA

C’è anche un nuovo aggiornamento per l’app NVIDIA che riceve una nuova beta andando ad aggiungere ulteriori funzionalità per gli utenti. Tra le novità c’è la possibilità di sfruttare il video capture AV1 a 120 fps oltre a nuovi strumenti per il tuning della GPU in modalità “one click“, per migliorare le prestazioni della GPU NVIDIA con un semplice click. La beta introduce anche ulteriori miglioramenti all’esperienza utente, andando a compiere un ulteriore passo in avanti per lo sviluppo della nuova applicazione con cui NVIDIA punta a unificare in un’unica piattaforma tutte le sue applicazioni (NVIDIA Control Panel, GeForce Experience RTX Experience).

Umani digitali

NVIDIA ha anche annunciato un’espansione dei Digital Humans alimentati dall’intelligenza artificiale generativa e in grado di rivoluzionare il modo in cui gli utenti si interfacciano con giochi e computer, grazie alla possibilità di interagire con avatar digitali caratterizzati da un linguaggio naturale e ricco di emozioni ed espressioni. In occasione del Computex 2024, NVIDIA ha annunciato un’espansione della piattaforma NVIDIA Ace, su cui si basano i Digital Humans, con l’obiettivo di garantire una migliore implementazione di applicazioni linguistiche, vocali e di funzionalità legate all’animazione tramite i PC RTX AI.

Le altre novità di NVIDIA

Il Computex 2024 è stata l’occasione per una lunga serie di annunci da parte di NVIDIA che ha reso open source RTX Remix Toolkit, con l’obiettivo di garantire ai modder la possibilità di rimasterizzazione dei giochi classici in modo ancora più veloce ed efficiente. Da notare anche RTX Video SDK con le integrazioni di Davinci Resolve e Wondershare Filmora e il nuovo RTX AI Toolkit per accelerare lo sviluppo e la distribuzione di modelli di intelligenza artificiale.