Il Computex 2024 entra nel vivo e tra i big di settore Acer è la prima a svelare in anteprima le novità che vedremo prima alla fiera e, nei prossimi mesi, concretamente sul mercato consumer. Confermando le previsioni che vogliono un’edizione di Computex ricca di novità, Acer annuncia diversi prodotti di nuova generazione, spaziando dai notebook ai Chromebook di fascia alta, passando per i PC AiO con AI, monitor gaming e non, soluzioni di rete e periferiche.

Quest’anno il focus di Acer, ma più in generale del Computex di Taipei, sarà l’Intelligenza Artificiale, con un occhio di riguardo alle piattaforme hardware di ultima generazione che supportano l’accelerazione AI, non solo per le nuove funzionalità di Windows 11, ma anche per app e funzionalità proprietarie che mirano a migliorare l’esperienza utente. Ma vediamo meglio il tutto.

Acer TravelMate: i notebook per i professionisti arricchiti con l’AI

Iniziamo con un classico Acer, parliamo della gamma di notebook professionali TravelMate, una serie di prodotti che in ambito lavorativo non necessita di presentazioni e che si arricchisce di quattro nuovi modelli basati sulle più recenti piattaforme hardware, connettività di ultima generazione e funzionalità AI avanzate (ma non solo).

A Taipei Acer annuncia nel dettaglio il notebook TravelMate P6 14, il convertibile TravelMate P4 Spin e due modelli TravelMate serie P4, rispettivamente con display da 14 e 16 pollici. Partiamo da quello che possiamo definire il top di gamma, ovvero TravelMate P6 14 un dispositivo che sposa la tecnologia Intel vPro Enterprise, utilizzando CPU Core Ultra 7 con Intel AI Boost, grafica Intel Xe, Audio DTS e un reparto memoria che prevede sino a 32 GB di RAM LPDDR5X ed SSD sino a 1 TB.

Lato display il livello rimane alto, a bordo infatti troviamo un pannello OLED 14″ con risoluzione 2.880 x 1.800 pixel e touch opzionale, copertura DCI-P3 100% e certificazione VESA HDR TrueBlack 500; ottimo anche il reparto rete / connettività grazie alla presenza di WiFi 7, Bluetooth 5.3 e Thunderbolt 4 40 Gbps (batteria 65 WHr).

Scendendo leggermente di fascia, troviamo invece la gamma Acer TravelMate P4 che comprende il convertibile TravelMate P4 Spin e due notebook “classici” come il TravelMate P4 16 da 16″ e il più compatto P4 14 (da 14″). TravelMate P4 Spin punta non solo sul design convertibile, ma anche a ridurre gli ingombri con un peso di 1,49 Kg per uno spessore di 21,9 mm. Il pannello è un IPS 14″ da 1.920×1.200 pixel, mentre lato processore segnaliamo un Intel Core Ultra 7 165U (sempre vPro), abbinato a RAM DDR5 (max 64 GB), SSD 1 TB PCI-E Gen 4.0 e connettività WiFi 6E con 4G opzionale (batteria sempre d 65 WHr).

Acer sceglie la piattaforma Intel vPro Enterprise anche per TravelMate P4 16, mentre il più piccolo della serie, Ace TravelMate P4 14, punta invece su AMD e le soluzioni Ryzen PRO 8040. Il display di questi modelli è lo stesso che ritroviamo su TravelMate P4 Spin, ovvero un IPS WUXGA (1.920×1.200P), così come rimane inalterata la dotazione di RAM (sino a 64 GB DDR5), il reparto SSD PCI-E Gen 4.0 (max 1 TB) e l’audio, sempre curato.

Questi nuovi modelli ovviamente sono tutti ottimizzati per l’accelerazione dei carichi AI, garantendo tra l’altro le più avanzate funzionalità in ottica sicurezza, con TMP 2.0 e le suite software di AMD e Intel riservate alle piattaforme professionali.

Acer Chromebook: nuovi modelli top per giocare e lavorare

Novità interessanti anche in ambito Chromebook, dove Acer svela quattro nuovi modelli di Chromebook Plus che possono soddisfare sia l’utenza professionale che l’utente “standard” (passateci il termine), con opzioni per il cloud gaming e la possibilità di sfruttare tutte le funzionalità offerte da Google e ChromeOS in ambito AI. A guidare la gamma Acer Chromebook Plus 2024 troviamo il convertibile Chromebook Plus Spin 714 e il Chromebook Plus 516 GE, entrambi focalizzati sull’Intelligenza Artificiale generativa ed equipaggiati con processori Intel Core Ultra.

Grazie alla cerniera regolabile a 360°, Acer Chromebook Plus Spin 714 non tradisce quello che è il classico approccio dell’azienda ai convertibili compatti che guardano a prestazioni e produttività. Il dispositivo è dotato di CPU Intel Core Ultra 7 (sino a) un display touch (IPS opzionale) da 14″ e risoluzione 1.920×1.200 pixel, sino a 16 GB di RAM LPDDR5X e storage SSD PCI-E Gen 4.0 (purtroppo solo sino a 512 GB). Autonomia sino a 10 ore, certificazione MIL-STD 810 sono ulteriori punti a favore di questo Chromebook che arriva anche con una webcam AI QHD, doppio microfono e audio DTS; buona infine anche la connettività e il reparto porte vista la presenza di WiFi 6E, Bluetooth 5.1, porte USB-C e USB-A, HDMI 2.0 e Thunderbolt 4 (batteria 53 WHr).

Il fratello minore, Acer Chromebook Plus 516 GE, punta invece sul cloud gaming grazie all’integrazione di NVIDIA GeForce NOW e tutti i servizi collegati per i giocatori. La piattaforma in questo caso è basata su Intel Core 13a gen (Core i7 o Core i5), mentre per il display troviamo un’interessante opzione IPS 2.560×1.600 pixel con refresh sino a 120 Hz. Anche qui Acer ha curato molto i dettagli, in questo caso ovviamente rivolti ai gamer: audio DTS, porta LAN da 2,5 Gbps, WiFi 6E, tastiera retroilluminata, webcam 1080P. Da segnalare infine che, Chromebook Plus 516 GE, utilizza memorie LPDDR4X (16 GB) mentre lo storage in questo caso può arrivare a 2 TB.

Come da tradizione Acer arrivano anche modelli di Chromebook Enterprise più economici, sempre inseriti nel contesto Chromebook Plus per il segmento professionale (ma non solo) e con pieno supporto a tutte le funzionalità di AI generativa targate Google. In primis segnaliamo Acer Chromebook Plus Enterprise 515 e Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 514, con quest’ultimo che riprende nuovamente il design convertibile, appositamente confezionato per una fascia di prezzo più bassa. Al pari dei fratelli maggiori, Acer opta per processori Intel Core 13a gen, più precisamente chip a basso consumo della serie U sino a Core i7.

Il resto delle caratteristiche, ma soprattutto delle funzionalità AI, non differisce molto dai prodotti visti in precedenza, in particolare dal Chromebook Plus 516 GE che, in sostanza, condivide tutta la piattaforma hardware con memorie LPDDR5X, pannelli FHD o FHD+ con opzioni IPS touch, audio DTS e un buon reparto di espansione/connettività (vedi WiFi 6E e USB-C). Acer Chromebook Plus Enterprise 515 monta un display da 15,6″, mentre Chromebook Plus Enterprise Spin 514 è un convertibile da 14″, disponibile anche in versione non enterprise col modello Acer Chromebook Plus Spin 514 (sostanzialmente identico).

Acer Aspire C: i PC AiO con Intel Core Ultra e Windows 11

Rimaniamo in ambito computer, questa volta con i nuovi PC AiO Aspire C, sistemi desktop compatti ottimizzati per supportare al meglio le ultime funzionalità AI di Windows 11, abbinati a una piattaforma di ultima generazione che supporta gli standard più recenti in ottica connettività ed espandibilità. Due i modelli presentati dall’azienda, Acer Aspire C24 (C24-195ES) e Acer Aspire C27 (C27-195ES), entrambi basati su processore Intel Core Ultra 7 155U con Intel AI Boost, abbinato a 32 GB di RAM DDR5 e un SSD PCI-E Gen 4.0 fino a 2 TB.

Questi PC condividono quasi tutta la scheda tecnica, mentre la differenza sostanziale risiede nella diagonale del pannello: Acer Aspire C24 è un AiO da 23,6″, Acer Aspire C27 invece monta un IPS da 27 pollici, entrambi con risoluzione Full-HD e una luminosità di picco che arriva a 250 nit. Per supportare al meglio gli utenti nella fase creativa e/o lavorativa, sfruttando anche l’AI, i sistemi Acer integrano il tasto Copilot, il software Intel Unison e altre funzionalità come Windows Studio effects, Acer PurifiedVoice con AI noise reduction; a questo poi si aggiunge un’ottima webcam QHD, connettività WiFi 7, Bluetooth LE e altre chicche come Acer Bluelight Shield per salvaguardare la vista.

Un cenno anche al design minimalista ed elegante, dove si segnala un rapporto schermo-scocca del 95,7% e diverse possibilità di regolazione in inclinazione, rotazione e altezza; non manca il supporto VESA, porte USB-C e USB-A (con HDMI), mentre riguardo al bundle segnaliamo che entrambi i modelli arrivano con il kit wireless tastiera / mouse Acer Elite 19.

I nuovi monitor Acer: si spazia dal gaming ai display smart

Passiamo ai monitor gaming, altro segmento di mercato dove Acer si presenta con diverse novità per i prossimi mesi, quasi tutte rivolte ai gamer più esigenti in fatto di prestazioni, design e qualità dell’immagine. Per l’occasione si passa al brand gaming Acer Predator dove arrivano tre straordinari display OLED che come detto puntano alla fascia alta del mercato; nel dettaglio si parla di Predator X27U F3, Predator X32 X3 e Predator X34 X5, tutti prodotti che non lasciano nulla al caso, risultando curati e ottimizzati anche sotto il profilo ergonomico e della connettività.

Partiamo da Acer Predator X27U F3, un display OLED da 27 pollici che non guarda a compromessi con una risoluzione QHD, 2.560×1.440 pixel, un tempo di risposta ridicolo (solo 0,01 ms) e un’impressionante frequenza di aggiornamento che arriva addirittura a 480 Hz. Inutile quasi ribadire che si tratta di un display per pochi, o meglio per poche schede grafiche, arricchito tra l’altro da porte HDMI 2.1, USB.C, modalità console e tutte le funzionalità/tecnologia proprietarie Acer.

Per chi punta invece a un display più ampio, con una risoluzione più elevata, arriva invece il display da 32″ Predator X32 X3, capace di offrire immagini 4K UHD a un refresh di ben 240 Hz con latenza di appena 0,03 ms. In realtà questo monitor OLED di Acer supporta anche la Dynamic Frequency and Resolution, ovvero la possibilità di passare da un 4K 240 Hz a un più fluido FHD 480 Hz in base agli scenari di utilizzo; anche in questo caso non mancano HDMI 2.1 e USB-C, insieme a tutte le chicche Acer del caso e, non dimentichiamo, supporto per le tecnologie di sincronizzazione GPU AMD FreeSync o NVIDIA G-Sync.

Chiude questo trittico il Predator X34 X5, un monitor da gaming sempre ad altissimo profilo che in questo caso si affida invece a un pannello OLED curvo da 34″, per la precisione con una curvatura 1.800R per immergersi completamente nella scena di gioco. Risoluzione WHQD, 3.440×1.440 pixel, refresh a 240 Hz e tempo di risposta a 0,03 ms sono i punti di forza della proposta Acer, sempre ben dotata in quanto a porte e, al pari degli altri modelli, ottimo anche per quanto concerne la resa cromatica (dei neri, ma anche per contrasto e copertura). I nuovi monitor da gaming OLED di Acer offrono inoltre un supporto ampiamente personalizzabile, switch KVM, due altoparlanti da 5 watt e diverse tecnologie implementate ad hoc dall’azienda come: BlueLightShield Pro e ComfyView, ma anche Display Saver, Constant Brightness, Image Retention Refresh e Screen Move (always on) per la salvaguardia del pannello OLED.

L’offerta Acer nel segmento monitor non si esaurisce qui, il produttore taiwanese annuncia anche due nuove serie di display smart con Google TV, indirizzati quindi a chi cerca qualcosa in più rispetto alle funzionalità basiche che può offrire un comune monitor. Nel dettaglio la proposta Acer prevede i modelli DA1 e Nitro GA1, i primi sono pensati per la produttività e i professionisti, mentre con i monitor Nitro GA1 il target sono i gamer più esigenti. Entrambi i modelli arrivano con diagonale da 27″ e 31,5″, le varianti Acer DA271K e DA321QK LED offrono risoluzione 4K UHD con Multiview, mentre Nitro GA271U P e GA321QU P scendono a una risoluzione WQHD con refresh a 180 Hz; è previsto il supporto HDR10, ma anche AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync, mentre la luminosità di picco è dichiarata in 250 nit con opzioni sia per pannelli VA che IPS (serie GA1).

I router mesh WiFi 7 e la camera 3D Acer SpatialLabs Eyes Stereo

Allineandosi ai competitor di settore, Acer aggiorna anche la propria offerta nel segmento networking, con particolare attenzione alle reti mesh e allo standard WiFi 7, ormai nuovo punto di riferimento. Le novità in questo contesto sono il router mesh Acer Wave 7 con WiFi 7 e il router Predator Connect W6x, ottimizzato sempre per il gaming ed equipaggiato con un processore quad-core da 2 GHz.

Come anticipato, Acer Wave 7 sfrutta le potenzialità e le prestazioni delllo standard Wi-Fi 7, non solo per quanto concerne la larghezza di banda, ma anche per le latenze estremamente ridotte. Siamo di fronte a un router tri-band da 6.400 Mbps con tecnologia Multi-Link Operations (MLO), l’ideale se abbiamo molti dispositivi connessi simultaenamente su diverse frequenze (vedi 2,4, 5 o 6 GHz); Wave 7 offre anche tre porte LAN gigabit e un avanzato sistema di sicurezza, il tutto condito da un design lineare e piacevole.

Predator Connect W6x invece è un router dual-band che prevede l’implementazione del software Hybrid Quality of Service (QoS), nonché di Intel Killer Prioritization Engine, utilissime per gestire il traficco e ottimizzare al massimo prestazioni e latenza. Questo modello vanta anche un’interfaccia molto semplice e intuitiva, senza dimenticare che arriva con Trend Micro Home Network Security in ottica sicurezza. Nonostante sia un dispositivo dual-band, le prestazioni non sono molto lontane dal modello WiFi 7 visto in precedenza, toccando un picco di 6.000 Mbps, gestendo al meglio tutti i parametri e le funzionalità grazie ad hardware dedicato come la CPU quad-core, 1 GB di RAM e 256 MB di ROM; completano la dotazione quattro porte LAN e una porta LAN 2,5 Gbps (WAN).

Chiude questa carrellata di prodotti la camera Acer SpatialLabs Eyes Stereo, un prodotto anche questo pensato per gli utenti più esigenti e in particolare per chi manipola immagini. Si tratta di una camera da 2x 8 megapixel (con AF e EIS) che, come facilmente suggerisce il nome, può acquisire immagini e video in 3D, risultando ovviamente compatibile con altri prodotti SpatialLabs di Acer.

Tra le peculiarità di questa camera troviamo la possibilità di effettuare streaming 3D in tempo reale su piattaforme come YouTube, ma anche sulla recente SpatialLabs Player 3.0; è possibile inoltre scattare inoltre in manuale e, stando a quanto dichiara Acer, a breve sarà ulteriormente potenziata da ulteriori funzionalità come il widget SpatialLabs per le videochiamate in Teams, Meet e Zoom. Acer SpatialLabs Eyes Stereo pesa 220 grammi, a bordo troviamo un comodo display touchscreen da 2,41 pollici, porta USB-C e una batteria da 1.500 mAh.

Disponibilità e prezzi