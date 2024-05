Nella giornata di ieri, 30 maggio, Logitech ha presentato una nuova serie di tastiere e mouse per computer Mac. Fanno parte della linea di prodotti Logi for Mac, con layout e scorciatoie dedicate per il sistema operativo per computer Apple macOS, ma anche per iPadOS.

Logitech MX Keys S per Mac, MX Keys S Combo per Mac, MX Anywhere 3S per Mac, MX Keys Mini per Mac (in Space Gray) e Ergo Wave Keys per Mac sono i prodotti che ne fanno parte, mouse e tastiere che, considerando la fascia cui appartengono, rappresentano delle alternative un po’ più economiche delle periferiche di Apple.

Mouse e tastiere Logitech per Mac: caratteristiche e prezzi

Ci sono tre tastiere, Logitech MX Keys S per Mac, MX Keys Mini e Wave Keys per Mac, il mouse Logitech MX AnyWhere 3S per Mac e la combo MX Keys S Combo, un kit contenente MX Keys S for Mac, MX Master 3S e MX Palm Rest. Situazione un po’ confusionaria, è evidente, ma facciamo ordine con le principali caratteristiche e informazioni da sapere su queste cinque novità, tutte quante disponibili sul mercato italiano.

Le tastiere Logitech MX Keys S, MX Keys Mini e Wave Keys

Logitech MX Keys S è la versione specifica per Mac di una delle tastiere più apprezzate mai prodotte da Logitech. L’abbiamo recensita quasi un anno fa (qui per tutti i dettagli) e, in breve, è un accessorio pensato per Mac (utilizzabile anche con iPhone e iPad) con tastierino numerico, retroilluminazione smart (che si attiva avvicinando le mani alla tastiera), personalizzabile tramite software e collegabile con 3 dispositivi selezionabili tramite tasti dedicati.

Logitech MX Keys Mini per Mac è la versione ridotta di quest’ultima, senza tastierino numerico ma con le medesime funzioni, disponibile anche nel colore Space Grey, per esempio per abbinarsi meglio ai MacBook in Grigio Siderale.

Più particolare e l’unica periferica della serie che non appartiene alla famiglia Logitech Master (MX è l’abbreviazione), è Ergo Wave Keys per Mac, una tastiera ergonomica un po’ più economica di queste ultime. Maggiori dettagli li trovate nella nostra recensione della versione universale.

Logitech MX Keys S per Mac costa di listino 119 euro, MX Keys Mini per Mac 129 euro, mentre 79,99 euro Wave Keys per Mac, prodotti che è possibile acquistare sul sito web di Logitech e, a seconda della disponibilità, anche su Amazon.

Il mouse Logitech MX Anywhere 3S per Mac e MX Keys S Combo

Nella recensione di cui sopra avevamo provato anche Logitech MX Anywhere 3S, un mouse piccolo da usare ovunque, come intuibile dal nome. Perché piccolo, leggero ma ricco di funzioni, come lo sono i prodotti della serie Master cui fa parte. In questa versione è ottimizzato per Mac, con personalizzazioni specifiche disponibili in Logi Options+, il software di Logitech con cui personalizzare mouse e tastiere utilizzabile anche su altri prodotti della serie MX.

Logitech MX Keys S Combo per Mac è, infine, un kit con una tastiera MX Keys per Mac, un mouse MX Master 3S per Mac e un tappetino MX Palm Rest, tutto il necessario per usare il computer, portatile o fisso che sia.

Logitech MX Anywhere 3S per Mac costa 99 euro, mentre il kit MX Keys Combo per Mac è in vendita al prezzo di 219 euro, acquistabili entrambi sul sito web di Logitech e, molto spesso, disponibili anche su Amazon.