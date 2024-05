A distanza di qualche mese dal lancio ufficiale avvenuto al CES di Las Vegas, LG porta finalmente sul mercato italiano la nuova generazione di notebook compatti LG gram 2024, soluzioni che per questa generazione si sposano con la più recente piattaforma mobile Intel Core Ultra.

La gamma LG gram 2024 è composta da quattro modelli, rispettivamente con diagonale da 14″, 15″, 16″ e 17″, ma non è tutto visto che debuttano anche i tanto attesi LG gram Pro ed LG gram 2in1. La disponibilità è imminente, ma vediamo meglio i dettagli tecnici e, cosa più importante, i prezzi di listino.

Caratteristiche tecniche LG gram 2024: parola d’ordine portabilità

Fin dai suoi esordi, la gamma di notebook LG gram si è sempre fatta notare le dimensioni compatte, un peso molto contenuto e un design curatissimo, tutte caratteristiche che vengono portate avanti dalla gamma gram 2024. La portabilità è il punto forte dei notebook LG, e anche sui modelli top con display da 16″ e 17″ (e batteria da 77 WHr) riescono a contenere il peso, rispettivamente con 1,1 Kg e 1,3 Kg (davvero niente male).

Leggero non significa fragile, non a caso a bordo troviamo uno chassis in lega di magnesio e certificazione MIL-STD-810H in ottica cadute, polvere e temperature. Passando invece all’hardware, il cuore degli LG gram 2024 è sicurmente la piattaforma Intel Core Ultra con NPU dedicata e tecnologia Intel Ai Boost. In dotazione troviamo anche memorie RAM LPDDR5X dual-channel con capacità sino a 32 GB e un reparto storage con SSD NVMe PCI-E Gen 4.0 sino a 1 TB. Riguardo i display invece, i modelli da 16 e 17 pollici hanno una risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel e opzione touch) con luminosità massima di 350 nit per le versioni non touch a 60 Hz, 320 nit (touch) e 400 nit (per una terza opzione VRR); le varianti da 14″ e 15,6″ invece utilizzano pannelli Full-HD a 60 Hz con una luminosità massima di 350 nit.

Non solo prestazioni per i nuovi LG gram che tra le varie funzionalità prevedono l’app LG gram Link che consente di collegare al notebook fino a dieci dispositivi indipendentemente dal sistema operativo, facilitando la condivisione di file, il trasferimento di foto e lo screen mirroring. Da segnalare anche la webcam integrata Full-HD (su tutti i modelli) con Windows Hello e altre soluzioni proprietarie LG come LG Glance by Mirametrix ed LG Smart Assistant.

Caratteristiche tecniche LG gram Pro ed LG gram 2in1: display OLED e prestazioni al top

I nuovi notebook top di gamma LG gram Pro, non si discostano molto dai fratelli minori, puntano tutto sulla portabilità estrema e grazie ai display con diagonale da 16″ (modello 16Z90SP) e 17″ (modello 17Z90SP) offrono una soluzione versatile che può sposare diversi ambiti di utilizzo. Linee eleganti grazie allo chassis Obsidian Black in lega di magnesio spesso solo 1,2 cm che, al contempo, integra un sistema di raffreddamento a doppia ventola per tenere a bada le temperature.

Il modello LG gram Pro da 16” è disponibile con display OLED WQXGA+ (2880x1800P), offrendo un contrasto infinito, neri perfetti e copertura della gamma colore DCI-P3 del 100%, senza dimenticare la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) fino a 120 Hz. Le peculiarità di questo display potranno essere abbinate al chip grafico integrato Intel Xe o, in alternativa, da una GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050 (opzionale). Il sistema operativo ovviamente è Windows 11 mentre chiudono la dotazione connettività di ultima generazione e una buona dotazione di porte che prevede Thunderbolt 4, USB Type-C, USB Type-A e HDMI.

Specifiche LG gram 2in1: touch e convertibile

Ultimi, non per importanza, i notebook della gamma LG gram 2in1, disponibili con display touch (e pennino wireless opzionale) da 14 e 16 pollici. Ancora una volta il design, in questo caso convertibile con cerniera regolabile a 360 gradi, punta ancora su uno chassis ultrasottile e un peso molto contenuto: per la precisione siamo a 1,2 Kg per LG gram 2in1 14 e solo 1,4 Kg per LG gram 2in1 con display da 16 pollici.

Il modello da 14″ utilizza un display IPS con risoluzione WUXGA (1920x1200P), mentre il modello da 16 pollici è dotato di un display IPS ma WQXGA (2560×1600); a bordo ovviamente sempre la stessa piattaforma con processori Intel Core Ultra e diverse opzioni di configurazione.

Quanto costano e dove acquistare i nuovi LG gram 2024

I nuovi LG gram 2024 sono disponibili in anteprima su LG Online Shop a partire da oggi con il 10% di sconto sul prezzo di lancio; nel dettaglio si parte da 1.849 euro per LG gram Pro, da 1.299 euro per LG gram 2in1 e da 1.049 euro per i modelli più economici LG gram. Nei prossimi giorni i nuovi laptop LG arriveranno anche su Amazon dove abbiamo già avvistato due inediti modelli, LG gram 16 ed LG gram 17.

Sul proprio shop online LG propone diversi modelli/configurazioni per la gamma gram 2024 che, per comodità, vi riportiamo a seguire con tanto di prezzi: