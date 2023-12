A pochi giorni dal CES 2024, LG svela in anticipo i nuovi computer portatili della serie LG gram, laptop ultraleggeri con processori Intel Core Ultra disponibili in vari formati e versioni, compreso un convertibile da Guinness dei primati. La gamma è composta da LG gram Pro da 16″ e 17″, da LG gram Pro 2-in-1 e dai LG gram 14″, 15″, 16″ e 17″; ma in attesa delle informazioni sulla disponibilità italiana, tuttavia già confermata, scopriamone le principali peculiarità.

Caratteristiche tecniche e immagini dei nuovi LG gram 2024

Saranno visibili al CES 2024 di Las Vegas dal 9 al 12 gennaio questi nuovi notebook anticipati oggi da LG che, come altre aziende, ha già svelato alcuni suoi prodotti, compreso un robot domestico. La nuova serie LG gram punta molto sulla portabilità, anche nei modelli più grandi e potenti, i modelli Pro da 16 e 17 pollici, disponibili anche con una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050 e un sistema di raffreddamento a doppia ventola a supporto delle operazioni più pesanti.

Per tutti ci sono i nuovi processori Intel Core Ultra in diverse varianti e l’app LG gram Link che semplifica la condivisione di file e permette di effettuare lo screen mirroring dei dispositivi Android e iOS. Curioso inoltre che LG gram Pro 2-in-1 è stato inserito nel Guinness World Records come il più leggero laptop 2-in-1 da 16 pollici, un convertibile con display OLED che pesa appena 1399 grammi ed è spesso 12,4 millimetri.

Specifiche di LG gram Pro 2024

Per LG gram Pro si intende la serie di notebook coi modelli più potenti composta dalle versioni standard da 16 e 17 pollici e dal convertibile 2-in-1 da 16″. Per i modelli da 16″, sia convertibile che non, ci sono due opzioni di schermi, un OLED WQXGA+ (2880 x 1800 pixel) o un LCD WQXGA (2560 x 1600 pixel), quest’ultima unica opzione per il modello da 17″. In tutti i casi la luminosità massima è di 400 nit, mentre la frequenza di aggiornamento cambia: variabile fra 48 e 120 Hz per gli schermi OLED, fra 31 e 144 Hz per i pannelli LCD.

Come anticipato, le CPU di tutti i modelli LG gram Pro 2024 sono degli Intel Core Ultra 7 o 5, affiancati da CPU Intel Arc integrate o da una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050, non disponibile per il modello 2-in-1.

Non ci sono differenze per quanto riguarda le memorie: con 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD Gen4 NVMe da 256 GB, 512 GB o 1 TB. Stesso discorso vale per i sistemi audio, con 2 altoparlanti stereo da 3 W, Dolby Atmos e altrettanti microfoni, per la videocamera Full HD IR e per le porte disponibili: 2 USB 3.2 Gen2, 2 USB 4 Gen3x2 Type C con power delivery, DisplayPort e Thunderbolt 4, e una HDMI 2.1. Cambiano invece le batterie: da 77 Wh nei modelli LG gram 2024 da 16″ e da 90 Wh per il 17″.

Queste invece le dimensioni e i pesi dei 3 notebook:

LG gram Pro 16 : 357,7 x 251,6 x 12,8 mm e pesa 1199 grammi con GPU integrata, 14,4 mm lo spessore e 1279 grammi il peso con GPU dedicata;

: 357,7 x 251,6 x 12,8 mm e pesa 1199 grammi con GPU integrata, 14,4 mm lo spessore e 1279 grammi il peso con GPU dedicata; LG gram Pro 17 : è spesso 12,9 mm e pesa 1299 grammi GPU integrata, spesso 14,6 mm e pesa 1379 grammi con GPU dedicata (altezza e larghezza non comunicate);

: è spesso 12,9 mm e pesa 1299 grammi GPU integrata, spesso 14,6 mm e pesa 1379 grammi con GPU dedicata (altezza e larghezza non comunicate); LG gram Pro 2-in-1: 357,25 x 253,8 x 12,9 mm e pesa 1399 grammi.

Specifiche di LG gram 2024

Sono 4 i modelli più economici della nuova serie LG gram che debutterà al CES 2024. La differenza principale riguarda le dimensioni degli schermi: 14″, 15,6″, 16″ e 17″. I modelli più grandi da 16 e 17 pollici sono disponibili anche in versione touch e hanno una risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel) con luminosità massima di 350 nit per le versioni non touch a 60 Hz, di 320 nit (touch) e 400 nit (opzione VRR); Full HD per i modelli da 15,6″ e 14″, entrambi con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e luminosità massima di 350 nit (300 la versione touch del modello da 15″).

Anche per loro ci sono CPU Intel Core Ultra 7 e 5, affiancata da GPU Intel Arc e dalla medesima quantità di memoria: 8, 16 o 32 GB di RAM LPDDR5X (Dual Channel a 6400 MHz per i 14″ e 15″, e da 7467 MHz per i 16″ e 17″); unità SSD da 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB.

Tutti e quattro i nuovi LG gram 2024 sono dotati di una fotocamera Full HD IR con riconoscimento facciale, di due microfoni, dell’audio HD con Dolby Atmos, ma con altoparlanti diversi: due da 1,5 W per i modelli 14″ e 15″, e 2 da 2 W per i 16″ e 17″. Stessa differenziazione anche per quanto riguarda le batterie: da 72 Wh per i primi, da 77 Wh per gli altri.

A seguire le dimensioni e i pesi, che cambiano leggermente fra i modelli touch e non:

LG gram 14 : 312 x 214,3 x 16,9 mm e pesa 1100 grammi;

: 312 x 214,3 x 16,9 mm e pesa 1100 grammi; LG gram 15 : 356,27 x 223,4 x 16,95 mm e pesa 1290 grammi, 1300 grammi la versione touch;

: 356,27 x 223,4 x 16,95 mm e pesa 1290 grammi, 1300 grammi la versione touch; LG gram 16 : 355,1 x 242,4 x 16,8 mm (17,8 touch), pesa 1199 grammi in versione non touch a 60 Hz, 1204 grammi in versione VRR e 1260 grammi in versione touch;

: 355,1 x 242,4 x 16,8 mm (17,8 touch), pesa 1199 grammi in versione non touch a 60 Hz, 1204 grammi in versione VRR e 1260 grammi in versione touch; LG gram 17: 378,8 x 258,8 x 17,8 mm (18,8 touch), pesa 1350 grammi in versione non touch a 60 Hz e VRR, 1415 grammi in versione touch.

Disponibilità e prezzi

LG ha annunciato la nuova serie LG gram 2024, notebook che saranno visibili al CES 2024 di Las Vegas ma di cui non ha condiviso informazioni relative a prezzi e disponibilità effettiva, dettagli che arriveranno probabilmente nel corso delle prossime settimane.

