Apple sta testando una serie di miglioramenti che consentiranno agli utenti di iPhone e Mac di utilizzare in maniera molto più intuitiva i diversi eventi segnati su Calendar (Calendario) e Reminders (Promemoria) con iOS 18 e macOS 15. Inoltre, l’azienda sta sviluppando una nuova versione del suo browser web Safari, che dovrebbe essere rilasciato con il nome di Safari 18 più avanti nel 2024.

In che modo verranno uniti Calendar e Reminders

Gli utenti di Apple hanno sempre lamentato l’impossibilità di connettere direttamente le applicazioni Calendar e Reminders. In questo modo, si sono sempre trovati a doversi destreggiare tra le due app per gestire appuntamenti e mansioni spesso correlate. Proprio per questa ragione Apple ha sviluppato una nuova versione di Calendar, il cui rilascio è stato previsto insieme al lancio di iOS 18 e macOS 15. In questo modo gli utenti avranno la possibilità di organizzare e pianificare promemoria direttamente all’interno dell’applicazione Calendar.

Selezionando un’area all’interno delle visualizzazioni Giorno, Settimana o Mese nelle versioni pre-release della nuova applicazione, infatti, gli utenti possono visualizzare un’opzione che richiede loro di impostare un promemoria oppure di programmare un evento. Inoltre, gli utenti possono aggiungere un titolo e un’eventuale nota o etichetta al promemoria creato, così da poterlo descrivere più nel dettaglio o renderlo più facile da individuare.

I promemoria creati all’interno di Calendar presentano le stesse caratteristiche di quelli creati con l’applicazione Reminders di Apple. In aggiunta, la nuova versione di Calendar include l’opzione di selezione di data, ora e luogo per i nuovi promemoria, oltre che l’eventuale selezione di priorità. Inoltre, data la volontà di Apple di integrare Calendar e Reminders, i promemoria segnati all’interno dell’applicazione Calendar aggiornata sono salvati anche nella versione pre-release della nuova app Reminders.

Oltre all’integrazione dei promemoria, Calendar dovrebbe subire anche una serie di piccole modifiche relative al proprio design. Infatti, ad esempio, i numeri che indicano le ore all’interno di un qualsiasi giorno saranno leggermente più grandi rispetto alle versioni precedenti. Tali miglioramenti si aggiungono a una serie di altri aggiornamenti apportati al nuovo sistema operativo di Apple, pensati per incrementare l’utilizzo delle varie applicazioni da parte degli utenti.

Quali sono le novità di Safari 18 di Apple

Il software Safari 18 è attualmente in fase di valutazione insieme alle build interne degli aggiornamenti del sistema operativo di prossima generazione, ossia iOS 18 e macOS 15. Se tutte le nuove funzionalità ideate dovessero passare alla fase di release candidate, gli utenti potranno usufruire di una nuova interfaccia utente (UI) per la personalizzazione dei controlli delle pagine più diffuse; una funzione Web eraser; strumenti di riassunto dei contenuti guidati dall’intelligenza artificiale.

Il nuovo menu dei controlli di pagina offrirà agli utenti di Safari 18 un accesso rapido e semplice a diverse opzioni in precedenza collocate all’interno di diversi menu e Share Sheets (fogli condivisi). Tra le diverse opzioni disponibili vi sono, ad esempio, la possibilità di effettuare zoom; impostazioni di controllo della privacy; opzioni di blocco dei contenuti. La presenza di tutti questi controls in un’unica posizione centrale localizzata nella barra degli indirizzi rende sicuramente tali opzioni più accessibili e facilmente visualizzabili per gli utenti.

L’innovativa funzione Web eraser, invece, è stata progettata per consentire agli utenti di cancellare o rimuovere specifiche porzioni di pagine web. Questa funzione dovrebbe essere basata sulle funzioni di privacy presenti in Safari e permette quindi agli utenti di cancellare contenuti indesiderati di qualsiasi pagina web, come, ad esempio, banner pubblicitari, immagini, testo o intere sezioni di pagina. Inoltre, Safari salverà le modifiche apportate alle pagine visualizzate anche dopo la chiusura di queste ultime. In questo modo gli utenti avranno la possibilità di visualizzare nuovamente le modifiche apportare qualora dovessero riaprire le schermate chiuse in precedenza.

Infine, per quanto riguarda l’incremento dell’utilizzo dell’IA, è importante sottolineare come, al momento, gli sviluppatori e ingegneri che stanno valutando le ultime build di Safari 18 hanno la possibilità di visualizzare un toggle per il nuovo menu di controllo delle pagine nella barra degli indirizzi del browser. Tale menu fornisce un accesso rapido ai vecchi e nuovi strumenti di controllo delle pagine, tra cui emerge la nuova funzione di “Ricerca intelligente” del browser. Questa innovativa funzione, però, non viene abilitata in maniera automatica nelle versioni di prova di Safari 18 e richiede pertanto l’attivazione manuale dalla scheda di menu dei controlli della pagina. Una volta abilitato, si ritiene che tale tool impieghi la tecnologia di IA, in particolare per quanto riguarda il modello di apprendimento linguistico Ajax, così da poter identificare argomenti e frasi chiave all’interno di una qualsiasi pagina web su cui poi basare il riassunto. L’implementazione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale potrebbe essere interpretata come una risposta agli strumenti di IA di aziende rivali, come ChatGPT di OpenAI.