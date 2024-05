Dopo aver assistito al successo del terzo lancio di prova di Starship di SpaceX, e aver ricevuto alcuni interessanti dettagli sul volo di test da parte del team di ingegneri dell’azienda di Elon Musk, l’attenzione degli appassionati è rivolta al prossimo step, il quarto volo di prova di Starship.

La scorsa settimana abbiamo visto come l’azienda stesse procedendo con tutti i preparativi necessari, ipotizzando un possibile test tra maggio e giugno; nelle ultime ore la società è tornata sull’argomento, fornendo qualche dettaglio in più e anticipando una possibile data.

Il quarto volo di prova di Starship potrebbe avvenire già il 5 giugno

C’è molto fermento in casa SpaceX, la società di Musk opera senza sosta per apportare tutti gli aggiustamenti e miglioramenti necessari affinché anche il quarto volo di prova di Starship vada a buon fine; alcuni di voi ricorderanno infatti come durante il tentativo precedente, per quanto la maggior parte parte degli obbiettivi prefissati fossero stati raggiunti, l’azienda non riuscì a concludere in bellezza il test, perdendo il contatto con il velivolo mentre rientrava nell’atmosfera terrestre.

Secondo quanto dichiarato dalla società, l’inconveniente sarebbe stato causato da “una spinta di combustione all’atterraggio inferiore al previsto” durante il rientro, probabilmente causata dal “continuo blocco del filtro“; affinché ciò non si ripeta, il team di ingegneri ha effettuato diversi aggiornamenti hardware e software.

L’obbiettivo dell’azienda per il quarto volo di prova infatti è quello di completare il recupero di Starship e del suo booster Super Heavy (non saranno effettuati test di trasferimento propellente, di apertura del portellone e nemmeno la prova di accensione di un Raptor nello spazio), il percorso e lo svolgimento dovrebbero essere simili a quelli del test precedente, ma si punterà a far ammarare Starship nell’Oceano Indiano.

Nelle ultime ore, con un post sul social network X (ex Twitter), SpaceX ha annunciato che il quarto volo di prova potrebbe avvenire già il 5 giugno, l’azienda attende ancora l’autorizzazione da parte della Federal Aviation Administration degli Stati Uniti quindi la data potrebbe comunque subire qualche variazione; non ci resta che attendere maggiori informazioni al riguardo, prima di poterci godere lo spettacolo del quarto volo di Starship.