SpaceX ha annunciato che prevede di deorbitare preventivamente un centinaio di satelliti Starlink per evitare che possano diventare un pericolo.

Starlink è una costellazione di satelliti che orbitano attorno alla Terra per offrire l’accesso a internet in banda larga anche nei luoghi più remoti del pianeta.

La deorbitazione dei satelliti Starlink fa parte del gioco per SpaceX, in quanto la società guidata da Elon Musk ha già dismesso 406 dei quasi 6.000 satelliti lanciati finora, tuttavia è la prima volta che l’azienda decide di portarne a terra così tanti in un breve lasso di tempo.

SpaceX dismetterà 100 satelliti Starlink difettosi per prevenire potenziali guasti

SpaceX prevede di avviare le discese controllate dei 100 satelliti difettosi nelle prossime settimane e mesi e il completamento dell’operazione dovrebbe richiedere circa sei mesi.

I satelliti Starlink coinvolti nello smantellamento sono modelli della prima generazione, ma l’agenzia spaziale non rivela la natura del problema riscontrato, in quanto si limita a dire che questa piccola popolazione di satelliti potrebbe dare problemi in futuro.

SpaceX fa sapere che i servizi Starlink non ne risentiranno poiché la deorbitazione sarà indolore, inoltre la società prevede di aumentare i lanci di satelliti nel 2024, grazie a Starlink e a nuovi accordi.

All’inizio dell’anno Starlink ha lanciato i primi satelliti per la connettività satellitare per smartphone come parte del progetto Direct to Cell.

