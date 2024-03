Il terzo volo di prova del mastodontico razzo Starship avvenuto un paio di gironi fa ha visto importanti miglioramenti rispetto ai precedenti, anche se non tutto è andato come previsto. SpaceX ha da poco rivelato nuovi dettagli su quanto accaduto durante il volo.

Tutti i 33 motori Raptor si sono accesi in sequenza sfalsata e hanno continuato a funzionare fino alla separazione dello stadio caldo. Per la prima volta il primo stadio Super Heavy Booster 10 ha eseguito con successo un boost back burn e ha iniziato la fase di ammaraggio a est della rampa di lancio nel Golfo del Messico.

Tuttavia dagli ultimi dati disponibili sul webcast è emerso che il booster ha tentato di iniziare la procedura di ammaraggio a circa 1 km di altitudine con solo 3 motori che si sono accesi, 2 dei quali hanno smesso di funzionare subito dopo.

Il terzo volo di prova della Starship non è stato perfetto

L’agenzia spaziale di Elon Musk ha confermato che il Booster 10 ha subito un rapido smontaggio non programmato a soli 462 metri sopra la superficie dell’acqua ed è probabile che ciò che restava del booster si sia disintegrato nello schianto.

Nel frattempo la navicella completava con successo la sua prima combustione completa, inserendosi nella sua corretta traiettoria suborbitale e iniziando una serie di test.

Il controllo missione aveva programmato l’apertura della porta del vano di carico 12 minuti dopo l’inizio del volo, tuttavia la porta sembra essersi spostata nella stiva di carico.

Il compito successivo era quello di riaccendere il primo motore Raptor nello spazio, ma a causa della velocità di rollio della navicella, SpaceX ha deciso di posticipare l’operazione a un futuro volo nello spazio. La nave spaziale iniziò quindi l’ingresso nell’atmosfera, ma sembrò essere parzialmente fuori controllo a causa del rollio.

Grazie ai terminali Starlink a bordo, SpaceX è stata in grado di fornire immagini incredibili acquisite da una telecamera situata su uno dei flap dell’astronave, in particolare un bagliore rosa che ha rapidamente avvolto il veicolo che tuttavia ha mantenuto una buona connessione dati, cosa che non era mai stata possibile prima.

Nel complesso SpaceX ha fatto grandi progressi in questo terzo volo di prova e cercherà di completare tutti gli obiettivi nel quarto, incluso un ammaraggio regolare del booster Super Heavy e un rientro regolare attraverso l’atmosfera per la Starship.