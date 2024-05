MSI Claw è sicuramente tra i prodotti più importanti e interessanti presentati nel 2024 da MSI. Si tratta di una console portatile con display da 7 pollici, basata su piattaforma Intel Core Ultra che ha dimostrato già ottime prestazioni e stabilità, ma non per questo ha smesso di migliorarsi, rimanendo alla costante ricerca di ulteriori aggiornamenti che possano giovare all’esperienza utente.

In questi mesi post-lancio, MSI ha lavorato molto sull’ottimizzazione hardware e software della sua console gaming portatile; ricordiamo infatti che solo a fine aprile era arrivato un aggiornamento BIOS/GPU che aveva migliorato nettamente le prestazioni offerte nei giochi. Mantenendo lo stesso profilo, che guarda quindi a supportare gli utenti servendosi anche dei feedback degli stessi, MSI annuncia oggi un nuovo aggiornamento firmware (o BIOS se preferite) per MSI Claw, capace di garantire un sensibile incremento delle prestazioni in coppia alla nuova versione del software MSI Center M.

MSI Claw: le prestazioni salgono del 30% grazie al nuovo BIOS

Grazie al nuovo BIOS e alla nuova versione del software proprietario MSI Center M, MSI dichiara che le prestazioni della Claw migliorano fino al 30% in base allo scenario preso in considerazione; gli ultimi aggiornamenti MSI inoltre, consentono di giocare con Claw in modo ottimale sui 100 titoli attualmente più popolari su Steam, davvero niente male per un’esperienza di gioco da mobile.

Andando più nel dettaglio, le ultime versioni del BIOS E1T41IMS.109 (denominato 109) e di MSI Center M 1.0.2405.1401 (denominato 2405.1401) per Claw sono state testate internamente e hanno dimostrato di migliorare significativamente le prestazioni di gioco. Su Forza Horizon 5 ad esempio si registrano i migliori risultati (+30%), ma anche su titoli come Fortnite e Helldivers 2 si segnala un incremento del frame-rate nell’ordine del 20%.

Gli utenti MSI Claw possono scaricare immediatamente l’ultimo BIOS e MSI Center M con la funzione “Live Update” di MSI Center M o dal sito ufficiale di MSI. A partire dal BIOS 109 infatti, è possibile effettuare l’aggiornamento direttamente tramite la funzione Live Update di MSI Center M senza doverlo necessariamente scaricare dal sito web; MSI, che collabora a stretto contatto con Intel per migliorare costantemente l’esperienza di gioco, consiglia di utilizzare sempre le versioni più aggiornate di BIOS e driver GPU.

Ma non è tutto. Per ottimizzare ulteriormente l’esperienza globale in gaming, l’azienda suggerisce anche delle particolari impostazioni da mantenere nei giochi per avere la migliore fluidità possibile senza impattare troppo sulla qualità. Eccole nel dettaglio:

Scenario utente: Extreme Performance – Over Boost Enabled

Risoluzione: FULL-HD (1.920×1.080P)

Qualità grafica: bassa

Intel XeSS (Xe Super Sampling): abilitato su Performance (se disponibile)

V-Sync: OFF

FPS Limitation: OFF

MSI Claw: caratteristiche, prezzo e dove comprarla

Se volete approfondire sulla console gaming portatile MSI Claw, vi consigliamo di leggere la nostra recensione dedicata, per i lettori che invece si trovano al primo contatto con la console portatile MSI, in cerca di dettagli immediati e concreti insomma, eccovi un sunto della scheda tecnica:

Scheda tecnica MSI Claw

CPU Intel Core Ultra 135H o Intel Core Ultra 155H

GPU Intel Arc con 7 Xe-Core (135H) o 8 Xe-Core (155H)

RAM 16 GB LPDDR5 6.400 MT/s

Storage SSD PCI-E Gen 4.0 x4

Capacità storage 512 GB / 1 TB

Display 7″ FHD 1080P, refresh-rate 120 Hz e supporto VRR

Connettività WiFi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4

Batteria 57 WHr

Dimensioni 29,4 x 11,7 x 2,1 centimetri

Peso 675 grammi

Sistema operativo Windows 11

MSI Claw è ampiamente disponibile presso i rivenditori e partner di MSI; i prezzi, ricordiamo, variano in base alla versione nonché al modello del processore e alla capacità di storage.