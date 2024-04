MSI Claw è arrivata in Italia da poche settimane (precisamente dal 6 aprile, e si trova anche su Amazon), ed è già tempo di un aggiornamento importante. Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, la console portatile di MSI mostra il potenziale dei nuovi Intel Core Ultra, ma anche qualche limite di giovinezza. Le prestazioni con alcuni titoli non erano esattamente brillanti, e non rispecchiavano le capacità dell’hardware: per questo la casa madre è velocemente corsa ai ripari aggiornando il BIOS e i driver della GPU.

Fino al 150% in più di prestazioni per MSI Claw

Gli aggiornamenti, che includono il BIOS E1T41IMS.106 (scaricabile da questo link) e il driver GPU 31.0.101.5445 (scaricabile da questo link), hanno portato a miglioramenti notevoli nelle performance, con un aumento medio vicino al 30% su un totale di 19 giochi testati. Tra questi, il survival open world “7 Days to Die” ha visto il maggiore incremento, raggiungendo il 150% rispetto alle prestazioni fatte registrare in precedenza.

I giochi selezionati per i benchmark da MSI includono titoli popolari come “Monster Hunter World”, “Cyberpunk 2077”, “Grand Theft Auto V” e molti altri. Mentre “7 Days to Die”, come detto, ha beneficiato dell’aumento più significativo, giochi come “Monster Hunter World” e “Cyberpunk 2077” hanno visto miglioramenti delle prestazioni superiori al 50%.

E come ciliegina sulla torta MSI ha reso ancora più facile aggiornare la console, dato che a partire dal BIOS 106 sarà possibile effettuare l’upgrade direttamente dall’ambiente Windows, senza la necessità di ricorrere ad un’unità flash USB esterna o ad una docking station.