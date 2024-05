Come da previsione, le indiscrezioni sulla nuova generazione di notebook Windows 11 basata su piattaforma Snapdragon X continuano ad arrivare copiose, accompagnandoci nel migliore dei modi all’imminente lancio dei primi prodotti con CPU Qualcomm, atteso ricordiamo con l’evento organizzato da Microsoft il prossimo 20 maggio.

Dopo i dettagli lasciati trapelare da Dell, e ASUS solo poche ore fa, oggi parliamo di Samsung e di Galaxy Book4 Edge, ovvero quello che dovrebbe essere il primo laptop dell’azienda sudcoreana a montare il tanto atteso processore Qualcomm. A questo proposito, i colleghi di winfuture.de hanno condiviso diverse immagini dell’inedito modello targato Samsung, rivelando anche una parte delle specifiche tecniche che ora condivideremo con voi.

Samsung Galaxy Book4 Edge: un laptop Snapdragon di livello premium?

Non è la prima volta che parliamo di Samsung Galaxy Book4 Edge. Lo scorso marzo erano già trapelati interessanti dettagli tecnici, delineando tra l’altro un notebook non proprio economico, anzi il contrario. Questa ipotesi sembra ora confermata anche da winfuture.de che, tra le altre cose, anticipa che l’inedito portatile Samsung arriverà in due varianti, una da 16 pollici e una 14 pollici. Iniziamo dal fratello maggiore, ovvero Samsung Galaxy Book4 Edge 16 Pro.

Dal punto di vista tecnico al momento non è chiaro il perché del suffisso Pro; la fonte tra l’altro fa riferimento a un terzo modello, quindi non escludiamo che possa arrivare un Samsung Galaxy Book4 Edge 16 “liscio”. Parlando delle caratteristiche condivise, che anticipiamo, sono ancora parziali, questo notebook utilizzerà ovviamente Snapdragon X Elite (verosimilmente in una versione spinta), abbinato almeno a 16 GB di RAM e un SSD PCI-E Gen 4.0 con una capacità minima di 512 GB.

Samsung sicuramente offrirà diverse opzioni di upgrade per il reparto memoria, mentre il resto delle specifiche che abbiamo a disposizione fanno riferimento a un diplay AMOLED 3K da 400 nit (in dotazione a tutta la gamma), due porte USB-C, una USB A, HDMI full-size, jack audio e lettore di schede microSD. Riguardo al design, anche qui troviamo un tocco di “fascia premium”, o almeno l’azienda ci prova; lo chassis è molto sottile e compatto, mentre la colorazione Arctic Blue, comune a tutti i modelli, si abbina alla perfezione alla tastiera grigia, ovviamente retroilluminata e con tastierino numerico.

Samsung Galaxy Book4 Edge 14 ricalca le orme del modello da 16 pollici, fatta eccezione per la diagonale del pannello, che ribadiamo rimane un AMOLED 3K, l’assenza della porta USB-A e, per ovvi problemi di spazio, la rimozione del tastierino numerico.

Caratteristiche di rilievo Samsung Galaxy Book4 Edge con CPU Snapdragon:

Display AMOLED 3K da 400 nit

Dimensione display 14 o 16 pollici

Processore Qualcomm Snapdragon X Elite

GPU Qualcomm Adreno + NPU per l’AI

Memoria RAM 16 GB (espandibile?)

Storage a partire da 512 GB

Porte

2x USB-C

1x USB-A (solo modello 16″)

jack audio da 3,5 mm

Sistema operativo Windows 11

Disponibilità e prezzi

Al momento non abbiamo una data precisa per il lancio del nuovo Samsung Galaxy Book4 Edge che, visti i dettagli trapelati, in realtà dovrebbe essere dietro l’angolo. Non escludiamo che Samsung sia presente all’evento del 20 maggio organizzato da Microsoft, mentre riguardo i prezzi non ci sono aggiornamenti di rilievo.

A questo proposito, i primi rumor però suggerivano che il modello top di Samsung Galaxy Book4 Edge (Pro 16?) potrebbe arrivare a costare anche 1.800 euro, una cifra che possiamo definire importante se paragonata ad esempio ai circa 1.299,90 euro del modello ASUS Vivobook OLED 15 di cui avevamo discusso ieri.