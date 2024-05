La scorsa settimana Apple ha avviato il rilascio di iOS 17.5 e iPadOS 17.5, ovvero le ultime versioni disponibili dei sistemi operativi che muovono gli smartphone e i tablet dell’azienda, per quanto un aggiornamento software sia sempre una cosa buona, può capitare che gli update introducano diversi tipi di bug, più o meno gravi.

È esattamente quanto successo con il rilascio delle versioni in questione, visto che come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, diversi utenti hanno iniziato a lamentare un curioso bug in seguito all’installazione dell’update in questione. Fortunatamente l’azienda si è messa subito al lavoro per risolvere il problema, avviando nelle ultime ore il rilascio di un aggiornamento correttivo; vediamo i dettagli.

Apple risolve il bug che causava la ricomparsa di foto cancellate anni prima su iPhone

Vi avevamo già riportato la vicenda, in seguito al rilascio dell’aggiornamento iOS 17.5 e iPadOS 17.5, hanno iniziate ad apparire in rete le testimonianze di diversi utenti che lamentavano un bug piuttosto curioso: in diversi casi infatti, foto cancellate tempo prima riapparivano nell’app Foto, a volte vecchie di qualche mese, in altri casi risalenti ad anni prima.

Il motivo del problema non è chiaro al momento, anche se è lecito presumere che per qualche motivo le foto in questione non fossero state cancellate dai server di iCloud, venendo di conseguenza ripristinate in seguito all’installazione del già citato update.

Fortunatamente nelle ultime ore Apple ha avviato il rilascio di iOS 17.5.1 e iPadOS 17.5.1, aggiornamenti minori che includono un’apposita correzione per il problema sopra menzionato, come del resto specificato dalla stessa azienda:

Questo aggiornamento fornisce importanti correzioni di bug e risolve un raro problema in cui le foto che hanno subito un danneggiamento del database potevano riapparire nella libreria Foto anche se venivano eliminate.

Gli utenti hanno dunque la possibilità di provvedere al download e alla successiva installazione del fix correttivo in questione, seguendo il percorso Impostazioni -> Generali -> Aggiornamento software sui propri iPhone e iPad.