Sono passati pochi giorni dal rilascio di iOS 17.5. La nuova versione del sistema operativo di Apple è in fase di distribuzione e può facilmente essere scaricata su tutti gli iPhone compatibili, passando dalla sezione dedicata agli aggiornamenti delle Impostazioni. Nelle prime ore di utilizzo, però, la nuova versione di iOS ha mostrato un curioso bug, confermato da diversi utenti su Reddit. Dopo l’aggiornamento, infatti, l’app Foto torna a mostrare foto cancellate negli anni precedenti. Ecco cosa sta succedendo.

iOS 17.5 ripristina le foto cancellate anni fa

Stando alle segnalazioni degli utenti, iOS 17.5 ripristina, in modo casuale, alcune foto cancellate all’interno dell’app Foto, sfruttando la sincronizzazione con iCloud. Come confermato da chi si è imbattuto in questo bug, una volta aggiornato l’iPhone, nell’app di sistema dedicata a foto e video vengono mostrate ora alcune foto “nuove” che, in realtà, erano state eliminate molto tempo prima (ad un utente sono state ripristinate foto del 2010).

Per qualche motivo, queste foto, probabilmente, non erano state cancellate dai server di iCloud e, per un bug ancora da chiarire, dopo l’aggiornamento ad iOS 17.5 vengono ripristinate. Al momento, Apple non ha ancora commentato il bug, emerso solo poche ore fa dalle segnalazioni degli utenti su Reddit.

Da notare, in ogni caso, che le testimonianze sono molto variegate: alcuni utenti hanno registrato il ripristino di immagini cancellate negli ultimi mesi mentre altri, come detto in precedenza, hanno visto ricomparire foto e video cancellate anni fa. Per risolvere il problema, molto probabilmente, sarà necessario un aggiornamento software che potrebbe essere rilasciato nel corso dei prossimi giorni

Se avete un iPhone, appena aggiornato ad iOS 17.5, potete controllare l’eventuale presenza del bug semplicemente consultando l’app Foto. Da notare che alcuni utenti hanno evidenziato lo stesso bug anche su iPad, aggiornato ad iPadOS 17.5. Anche in questo caso, il ripristino delle foto è completamente casuale, con immagini e video anche di anni fa che ritornano nell’app.