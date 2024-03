Nei prossimi mesi il colosso coreano ha intenzione di presentare al pubblico Samsung Galaxy Book4 Edge, il primo notebook di fascia alta che utilizzerà lo Snapdragon X Elite di Qualcomm, un processore a 12 core in grado di garantire prestazioni uguali o superiori ai chip della serie M di Apple.

Snapdragon X Elite è il nuovo SoC ARM sviluppato da Qualcomm con una frequenza di clock fino a 4.3 GHz, la cui novità risiede nell’inclusione della nuova CPU Oryon, sviluppata da un team di ex progettisti di chip Apple insieme alla CPU Phoenix. Samsung Galaxy Book4 Edge sarà il primo notebook Windows 11 a montare questo tipo di architettura, che secondo Qualcomm dovrebbe essere appunto in grado di competere con i processori proprietari di Apple, che troviamo sui vari modelli di Macbook.

L’obiettivo di Qualcomm è proprio quello di colmare il divario prestazionale ed energetico tra i dispositivi basati su Windows e quelli con MacOS e, per garantire il successo, il produttore ha coinvolto diversi partner nel settore dei PC, tra cui HP, Dell, Lenovo, Acer, ASUS e, per l’appunto, Samsung, che farà da apripista.

Tutto quello che sappiamo su Samsung Galaxy Book4 Edge

Samsung Galaxy Book4 Edge ha fatto capolino su Geekbench confermando la bontà dello Snapdragon X Elite, in grado di garantire prestazioni superiori ai dispositivi di Apple basati sui chip della serie M3. Stando alle indiscrezioni trapelate in rete e dai vari rivenditori, il nuovo notebook di Samsung sarà dotato di un display da 14 pollici, con una configurazione hardware che potrebbe spingersi fino a 16 GB di memoria RAM non espandibile e 512 GB di memoria interna SSD.

Il divario tra i dispositivi Windows e quelli MacOS verrà colmato anche nel prezzo, poiché secondo alcune fonti Samsung Galaxy Book4 Edge in questa configurazione potrebbe arrivare a costare fino a 1800 euro. Non sappiamo ancora se saranno presenti configurazioni hardware più economiche, magari con meno memoria RAM o con memoria flash al posto della SSD, ma già in questo caso il notebook avrà un prezzo superiore a quello del Macbook Air M3 da 15 pollici, che parte da 1649 euro.

Il notebook Windows 11 con SoC ARM si piazzerebbe quindi leggermente al di sotto della fascia di prezzo di Galaxy Book4 Pro con processore Intel Core, che parte da un prezzo consigliato di 1899 euro, mantenendo comunque una fascia di prezzo decisamente premium e pensata per i consumatori più esigenti.

Samsung dovrà quindi studiare un modo per giustificare questa differenza di prezzo, soprattutto se confrontata con la differenza al rialzo rispetto al modello di Apple: una delle motivazioni potrebbe essere l’inclusione di un modem 5G integrato che, sebbene non sia stata ancora confermata, sembra essere uno dei punti di forza di Qualcomm per il suo Snapdragon X Elite.

Sicuramente ne sapremo di più nelle prossime settimane, anche perché secondo le indiscrezioni Samsung Galaxy Book4 Edge non verrà presentato prima del prossimo giugno. Nel frattempo possiamo goderci gli altri notebook della gamma Galaxy Book4, presentati da Samsung qualche settimana fa.