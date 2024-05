A dicembre Rockstar ha pubblicato il trailer di GTA VI, rivelando che il gioco sarebbe arrivato nel 2025, una finestra di lancio troppo generica, ma ora la società è un po’ più precisa in merito all’uscita di questo attesissimo titolo.

Il primo trailer di GTA VI ha stabilito dei nuovi record di visualizzazioni quando Rockstar lo ha pubblicato sulle piattaforme e dopo mesi di calma ora l’azienda ha finalmente rilasciato qualche novità sul gioco.

Nel rapporto sugli utili del quarto trimestre del 2024 di Take-Two, la società ha dichiarato quando i giocatori potranno aspettarsi il prossimo capitolo della serie GTA.

Grand Theft Auto VI verrà lanciato nell’autunno del 2025

Take-Two Interactive, casa madre di Rockstar Games, ha rivelato che GTA VI uscirà nell’autunno del 2025. Sicuramente è meglio che un rinvio al 2026, ma non è detto che ciò non possa comunque accadere, come già successo in passato per altri giochi di Rockstar Games.

Recenti fughe di notizie suggerivano che nuovi screenshot e copertine potevano emergere in settimana, ma per ora dobbiamo accontentarci della finestra di lancio.

Nel comunicato la società ha inoltre riferito che GTA V ha raggiunto la ragguardevole quota di 200 milioni di copie vendute, rendendolo il secondo gioco più venduto di tutti i tempi, poiché è ancora 100 milioni di copie indietro rispetto a Minecraft.