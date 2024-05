Il primo trailer di GTA VI ha stabilito dei nuovi record di visualizzazioni quando Rockstar lo ha pubblicato all’inizio di dicembre.

Dopo mesi di calma ora ci sono dei segnali che suggeriscono che Rockstar Games potrebbe presto rilasciare qualche novità su questo attesissimo gioco.

Un bot Twitter creato dai fan che monitora l’API di Rockstar per le novità su GTA 6 ha recentemente scoperto quattro nuovi collegamenti che suggeriscono potenziali contenuti, come nuovi screenshot del gioco e possibilmente illustrazioni o copertine.

Attualmente questi collegamenti non portano a nulla, probabilmente perché i contenuti non sono ancora stati caricati.

Un altro indizio riguarda il fatto che Rockstar ha recentemente cancellato la maggior parte dei propri contenuti Instagram, lasciando solo post relativi agli ultimi DLC di GTA Online, GTA+, etichette musicali e post minori, azioni simili a quelle fatte dalla società prima dell’uscita del primo trailer. Infine Take-Two, la società madre di Rockstar, ha in programma una chiamata sugli utili il 16 maggio.

Nuove immagini di GTA VI in arrivo?

Questi sono tutti potenziali segnali di un’imminente rivelazione in merito a GTA 6. Le fughe di notizie suggeriscono che nuovi screenshot e copertine potrebbero emergere entro la prossima settimana.

Anche se l’uscita è ufficialmente prevista per il 2025, Rockstar rilascia periodicamente dei contenuti per tenere calda l’atmosfera intorno ai suoi giochi in arrivo. L’importante è che non si tratti di un rinvio del gioco.