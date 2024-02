Torniamo ad occuparci di PlayStation 5 Pro, attesa nuova console gaming di Sony che dovrebbe portare con sé delle importanti novità.

Stando a quanto si apprende, infatti, il colosso nipponico non avrebbe in programma di sfruttare tale modello solo per dare una spinta alle vendite ma anche per preparare le basi per GTA VI.

Quando potrebbe arrivare Sony PlayStation 5 Pro

Allo stato attuale pare che Sony non sia particolarmente contenta per i dati relativi alle vendite di PlayStation 5, che sta incontrando non poche difficoltà per rispettare le previsioni e il produttore ha già provveduto ad abbassare le stime per i prossimi mesi.

Le novità hardware di PlayStation 5 Pro dovrebbero aiutare Sony ad aumentare l’interesse degli utenti e il lancio della nuova console sarebbe in programma per la seconda metà del 2024, almeno ciò è quanto sostengono vari analisti.

Alla base della decisione del colosso nipponico vi sarebbe anche il desiderio di stuzzicare l’interesse degli appassionati in vista del lancio di Grand Theft Auto VI (in programma per il 2025), senza dubbio uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, dando loro una console pronta a sfruttare tutte le potenzialità del nuovo capitolo di questa popolare saga di videogame.

A distanza di tre anni dal lancio di Sony PlayStation 5 è possibile fare un bilancio sul successo di questa console, che non ha fino a questo momento raggiunto i traguardi sperati dal colosso nipponico, che in occasione dell’ultima conferenza dedicata ai risultati fiscali ha persino dichiarato che per i prossimi mesi si aspetta un calo delle vendite.

Alla fine dello scorso anno è emerso che tra le probabili novità di Sony PlayStation 5 Pro vi potrebbe essere un SoC con nome in codice Viola, dotato di una nuova GPU AMD basata su architettura RDNA3.

In sostanza, le apsettative sono piuttosto alte.

