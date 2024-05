Dopo le sostanziose anticipazioni del CES di Las Vegas, Panasonic ha definitivamente tolto i veli alla nuova gamma di smart TV 2024, una linea interessante e a dir poco variegata che mira a soddisfare praticamente tutti i segmenti di mercato, dalla fascia bassa a quella enthusiast con tutte le novità del caso. Protagonisti del nuovo catalogo Panasonic sono senza dubbio i TV serie Z95A e Z93A, già anticipate a CES 2024, ma c’è posto anche per le linee Z90A e Z85A con pannello Master OLED Pro, l’entry level OLED Z80A, i Mini LED W95A, arrivando ai più economici LED Panasonic W90A e W80A.

Tante novità anche lato software. Dopo la partnership con Amazon per includere Fire TV su Z95A e Z93A, Panasonic abbandona My Home Screen e porta la piattaforma Amazon anche sul resto della gamma TV 2024; Fire TV sarà presente sulla maggior parte dei modelli, fatta eccezione per le soluzioni più economiche (con pannello LED per intenderci) che invece utilizzeranno la più essenziale TiVo OS. Ma vediamo insieme le varie caratteristiche.

Panasonic Z95 e Z93A: il top per chi punta a un TV OLED

Iniziamo con i top di gamma OLED per questo 2024, Panasonic Z95A, proposto nelle versioni da 55 e 65 pollici, e Panasonic Z93A con una mostruosa diagonale da 77 pollici. I nuovi modelli Z95A e Z93A sono dotati di un nuovo processore, un pannello più luminoso e spiccano anche per una migliore qualità audio; a bordo troviamo rispettivamente pannelli Master OLED Ultimate (con Micro Lens Array) o Master OLED Pro Cinema (77″) mentre il nuovo HCX Pro AI Processor MK II con supporto Dolby Vision si sposa alla perfezione col rinnovato 4K Remaster Engine, fondamentale per migliorare la nitidezza delle immagini in streaming servendosi dell’ intelligenza artificiale e modelli matematici per ridurre il rumore e l’effetto banding.

Tra le altre caratteristiche di rilievo segnaliamo in primis la frequenza di refresh a 144 hertz con Dolby Vision Gaming e modalità Game Mode Extreme (VRR e HDMI 2.1 inclusi), la presenza della tecnologia Dolby Vision IQ Precision Detail e, non per ultimo, il sistema 360° Soundscape Pro con altoparlanti multidirezionali e supporto Dolby Atmos.

Panasonic Z90A, Z85A e Z80A: gli OLED più economici

Molte delle novità dei top di gamma li ritroviamo anche sulla serie Panasonic Z90A, che a differenza di Z95A, monta un pannello Master OLED Pro (senza MLA). Panasonic offre in questo caso tagli da 42 a 65 pollici, sempre con processore HCX Pro AI MKII, refresh a 144 hertz e Fire TV; degno di nota il sistema audio Dynamic Theatre Surround Pro, con soundbar frontale inclusa. Scendendo leggermente di fascia troviamo Panasonic Z85A, disponibile in tagli da 55 a 65 pollici e dotata in questo caso di un pannello OLED da 120 Hz (non Master OLED per intenderci). Fortunatamente l’azienda non abbandona il chip HCX Pro AI MKII che garantisce funzionalità avanzate con intelligenza artificiale, per una gestione ottimale della resa in base agli scenari utente, contenuti HDR compresi.

Con i modelli Z85A sparisce la soundbar, mentre rimane inalterato il supporto Theater Surround Pro con compatibilità Dolby Atmos. A chiudere l’offerta OLED di Panasonic troviamo la gamma Z80A, dotata sempre di pannello OLED 120 Hz, ma con processore HCX “standard”, ovvero senza funzionalità AI avanzate. A bordo troviamo comunque supporto per formati come Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10 e HLG, mentre lato gaming spicca il VRR con AMD Freesync (via HDMI 2.1).

Panasonic W95A, W90A, W80A e W70: dai Mini LED agli LCD più economici

Cambiando tipologia di pannello, per gli LCD il nuovo top di gamma è Panasonic W95A, basato su tecnologia Mini LED con local dimming e disponibile nelle varianti da 55, 65 e 75 pollici. W95A strizza l’occhio ai gamer grazie al tempo di risposta ridotto e a una frequenza di aggiornamento di 144 hertz, abbinata come al solito a Variable Refresh rate, AMD Freesync Premium e una modalità Game Mode Extreme. Al pari degli OLED più potenti troviamo il processore HCX Pro AI MKII e, altra ottima notizia, Amazon Fire TV oltre al supporto Dolby Vision IQ e HDR10.

Per chi punta a un TV più compatto, Panasonic offre i modelli W90A, sostanzialmente identici ai W95 ma con diagonali che vanno da 43 a 65 pollici; in realtà il pannello Mini LED con local dimming lascia il posto a un più tradizionale LED con full-array local dimming, la risoluzione arriva a 4K e il refresh a 144 Hz, non manca Fire TV e relative funzionalità gaming. Scendendo ancora nel listino Panasonic troviamo i TV serie W80A e W70A. Panasonic W80A prevede TV dotate di pannello LED Edge con diagonale da 43 a 65 pollici; tutti i modelli sono equipaggiati con processore HCX Pro AI MKII e Fire TV.

Se invece cercate nella fascia bassa del mercato, ma puntate alle funzionalità di Google TV, la serie Panasonic W70A potrebbe essere l’opzione più adatta. Oltre alla piattaforma Google, questi modelli offrono un refesh a 60 Hz con supporto per formati HDR10+ HDR Dolby Vision e il Variable Refresh Rate per il gaming da PC o console. A chiudere l’offerta Panasonic 2024 troviamo gli smart TV W60A e la serie S con ulteriori quattro modelli. Panasonic W60A offre un pannello LED 4K con diagonale da 43 a 65 pollici, Multi HDR e TiVo OS, mentre con Panasonic serie S scendiamo nella fascia entry-level dei pannelli HD e Full HD con diagonale 24, 32 e 40 pollici. I Panasonic S55A e S50A arrivano con Fire TV, Panasonic S45A e S40A con TiVo OS, mentre un quinto e ultimo modello, Panasonic N30A, offre un display basico senza funzionalità smart con dimensioni che vanno da 24 a 32 pollici.

Disponibilità e prezzi

La nuova gamma di TV Panasonic arriverà in Italia a partire dal mese di luglio; a seguire trovate i prezzi ufficiali per l’Europa, mentre nel nostro Paese le nuove proposte Panasonic OLED 2024 e Mini LED/LED saranno disponibili presso i maggiori rivenditori di settore come Amazon.

OLED

Panasonic Z95A 55”: 3.299 euro

Panasonic Z95A 65”: 4.399 euro

Panasonic Z93A 77”: 5.499 euro

Panasonic Z90A 42”: 1.999 euro

Panasonic Z90A 48”: 2.099 euro

Panasonic Z90A 55”: 2.699 euro

Panasonic Z90A 65”: 3.499 euro

Panasonic Z85A 55”: 1.799 euro

Panasonic Z85A 65”: 2.299 euro

Panasonic Z80A 55”: 1.699 euro

Panasonic Z80A 65”: 2.299 euro

LCD MINI LED/LED