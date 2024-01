Panasonic presenta al CES 2024 i suoi nuovi modelli di punta della gamma OLED per il 2024: si tratta di Panasonic Z95A, proposto nelle versioni da 55 e 65 pollici, e di Panasonic Z93A, da ben 77 pollici. Per la prima volta, il produttore si è rivolto ad Amazon e ha integrato Fire TV nei suoi televisori, per offrire una schermata iniziale personalizzata che riunisce servizi di streaming, app, canali live e consigli su misura. Scopriamo tutti i dettagli sulle nuove TV OLED di Panasonic.

Panasonic integra Amazon Fire TV nelle smart TV OLED

I modelli Z95A e Z93A sono caratterizzati da un nuovo processore e da un pannello più luminoso, ma anche da una migliore qualità audio. A bordo trova infatti posto non solo il sistema Dolby Vision IQ Precision per immagini ottimizzate e una luminosità superiore, ma anche il sistema 360° Soundscape Pro, calibrato da Technics per garantire un suono surround 3D coinvolgente. I nuovi TV OLED non si scordano dei videogiocatori, anzi: i nuovi modelli sono tra i primi al mondo a offrire una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz.

Grazie a Fire TV, Z95A e Z93A si possono distinguere per la capacità di aggregare contenuti provenienti da servizi di trasmissione e streaming diversi: “Con una scelta così vasta, la vera sfida diventa individuare esattamente ciò che si vuole guardare“, ha dichiarato Mr Akira Toyoshima, President, CEO di Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. “Pertanto, la nostra nuova mission va oltre la semplice fornitura di immagini e suoni eccellenti. Ora il vero obiettivo è semplificare il processo di scoperta dei contenuti, assicurandoci che non sia solo intuitivo, ma anche piacevole“.

I televisori OLED non sono soltanto dispositivi volti all’intrattenimento, ma costituiscono anche un hub per la gestione della smart home. Risultano compatibili con Alexa, Apple Home e AirPlay, e offrono un’apposita dashboard per la casa intelligente, grazie alla quale gli utenti possono monitorare e controllare l’ecosistema domestico connesso. Gli utenti Apple possono controllare il televisore utilizzando Siri e consentire lo streaming di film, musica, giochi e foto direttamente da iPhone, iPad e Mac. I comandi vocali di Alexa sono disponibili per la prima volta su una smart TV Panasonic e consentono di lanciare app, riprodurre musica, cercare contenuti e controllare gli impianti di smart home senza nemmeno dover prendere il telecomando. A tal proposito, quest’ultimo include il pulsante MyApp, con cui l’utente è in grado di programmare per aprire direttamente l’app preferita, una canale o un comando di controllo vocale.

Previous Next Fullscreen

Quando i pannelli non sono “impegnati” nella visualizzazione di contenuti, possono essere sfruttati come display dinamici grazie alla Fire TV Ambient Experience: in questo modo i TV OLED possono diventare una galleria d’arte domestica, visualizzare fotografie personali e mostrare informazioni come calendari e promemoria (grazie anche ai widget personalizzabili di Alexa). I nuovi modelli includono anche una delle funzioni più interessanti del sistema operativo proprietario di Panasonic: oltre al satellite, al cavo e all’antenna, grazie al Penta Tuner viene supportata la ricezione via Internet (IPTV) e rete domestica.

Grazie all’app HbbTV Operator viene consentito l’accesso a contenuti in diretta o on demand senza la necessità di hardware aggiuntivo o smart card, con la possibilità di registrare via USB e di aver accesso alla funzione rewind. Per una migliore configurazione, non mancano il rilevamento automatico del sintonizzatore e il Channel Editor.

Ecco Panasonic OLED Z95A e Z93A con HCX Pro AI Processor MK II e 144 Hz

I nuovi modelli Z95A e Z93A della gamma OLED integrano l’HCX Pro AI Processor MK II con pannello Master OLED Ultimate o Master OLED Pro Cinema, che si fondono con le doti del colorista Stefan Sonnenfeld. Quest’ultimo, fondatore e CEO di Company 3, ha collaborato con i più celebri registi e ha lavorato ad alcuni dei film più popolari degli ultimi anni (come Top Gun: Maverick, giusto per fare un esempio).

Panasonic Z95A offre un pannello Master OLED Ultimate con Micro Lens Array e una configurazione di gestione del calore multistrato sviluppata dagli ingegneri dell’azienda: mette a disposizione una luminosità più elevata grazie alle migliorie integrate nella tecnologia di pilotaggio e di gestione del calore. “In Panasonic, il nostro impegno è sempre stato quello di produrre immagini di qualità, il più nitide possibile“, ha dichiarato Mr Akira Toyoshima. “Questo risultato non si deve solo dalla precisione tecnica, ma anche alle collaborazioni con i migliori coloristi di Hollywood. E per un’esperienza visiva ancora più personalizzata, abbiamo incorporato l’intelligenza artificiale per riconoscere il tipo di contenuto che si sta guardando e regolare alla perfezione le impostazioni dell’immagine e del suono“.

Il nuovo HCX Pro AI Processor MK II con supporto Dolby Vision fino a 144 Hz è disponibile su entrambi i modelli e alimenta il nuovo 4K Remaster Engine, capace di migliorare la nitidezza delle immagini in streaming attraverso la combinazione di intelligenza artificiale e modelli matematici per la riduzione del rumore e dell’effetto banding. A disposizione pure il Dolby Vision IQ Precision Detail, un sistema di miglioramento delle immagini pensato per riprodurre anche i dettagli più piccoli; la tecnologia lavora insieme ai sensori di luce ambientale integrati per percepire la luminosità della stanza e regolare l’immagine. Per il comparto sonoro è disponibile il sistema 360° Soundscape Pro messo a punto da Technics, con altoparlanti multidirezionali e supporto Dolby Atmos.

I modelli Z95A e Z93A sono tra i primi TV OLED al mondo a offrire un refresh rate fino a 144 Hz, sempre grazie al nuovo processore già citato. I videogiocatori possono anche contare sulla versione ottimizzata di Game Mode Extreme, che offre funzionalità all’avanguardia pensate per il gaming e ideali per le console di ultima generazione e i PC. Non mancano HDMI 2.1 con High Frame Rate e VRR fino a 144 Hz, Dolby Vision Gaming, per una migliore qualità dell’immagine in HDR, e un input lag ridotto, caratteristica fondamentale per i giochi più competitivi e frenetici. A disposizione pure la modalità True Game, con un’immagine preimpostata per migliorare l’accuratezza dei colori, compresi il bilanciamento del bianco e della scala di grigi.

Previous Next Fullscreen

Restando in ambito gaming, i nuovi TV Panasonic sono dotati di modalità sonore appositamente studiate per i giochi di ruolo (RPG) e gli sparatutto in prima persona (FPS): la prima crea un paesaggio sonoro 3D con dialoghi chiari, la seconda accentua gli input sonori cruciali, come i passi. La regolazione dell’immagine HDR con Tone Mapping OFF consente di regolare i giochi HDR direttamente dalla sorgente anziché dal televisore. Tutte le impostazioni relative sono accessibili con la nuova Game Control Board: la dashboard può essere persino posizionata sul già citato pulsante personalizzabile MyApp del telecomando.

I nuovi TV OLED Panasonic arriveranno nelle versioni da 55 e 65 pollici (Z95A) e da 77 pollici (Z93A), ma purtroppo non abbiamo ancora dettagli riguardanti prezzi e disponibilità. Ne sapremo di più nei prossimi giorni: probabile che dovremo comunque attendere qualche mese per vederli più da vicino.

Potrebbe interessarti: Migliori smart TV di Gennaio 2024: ecco i nostri consigli