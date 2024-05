Rispetto alle principali aziende concorrenti Apple è indietro per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli e sono in tanti a chiedersi quando arriverà anche un iPhone con schermo che si piega.

Oramai da anni si susseguono le indiscrezioni sul possibile imminente lancio di un melafonino pieghevole ma Apple, come da tradizione, preferisce muoversi con cautela.

Un iPhone pieghevole potrebbe non essere così lontano

Ebbene, pare che la situazione stia per cambiare, almeno ciò è quanto emerge da una nuova indiscrezione, secondo la quale Apple e Samsung avrebbero raggiunto un accordo per quanto riguarda la fornitura da parte del colosso coreano di schermi pieghevoli da usare su una futura generazione di iPhone.

Al momento non è ancora chiaro se l’accordo in questione riguardi il display di un dispositivo ibrido o di un iPhone pieghevole o di entrambi.

Ricordiamo che Samsung Display già fornisce ad Apple gli schermi di iPhone e MacBook e, pertanto, non ci sarebbe nulla di cui stupirsi se il colosso di Cupertino continuasse a puntare su tale partnership, soprattutto se si considera quanta esperienza il produttore coreano può vantare in questo specifico settore.

Per quanto riguarda il design del primo attesissimo iPhone pieghevole, ancora non si sa nulla di preciso: secondo alcune voci potrebbe essere a conchiglia, come quello dei modelli della serie Samsung Galaxy Z Flip mentre secondo altre Apple avrebbe in programma di lanciare un dispositivo con un display più grande, capace di raggiungere da aperto le dimensioni di un piccolo tablet.

Purtroppo per il momento ci muoviamo nel campo delle indiscrezioni, stando ad alcune delle quali il colosso statunitense starebbe valutando di lanciare anche un iPad pieghevole (con un display che potrebbe arrivare a raggiungere i 20 pollici).

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere le prossime voci o le prime informazioni ufficiali da Apple.