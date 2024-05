Grazie all’app Gamma da poco disponibile nell’App Store, gli utenti iPhone ora possono emulare la PS1 gratuitamente e senza dover ricorrere a pratiche di jailbreak.

L’app è disponibile sia per iPhone che per iPad con supporto per controller e tastiere Bluetooth e sfrutta la sincronizzazione con Google Drive e Dropbox per poter mettere in pausa il gioco in qualsiasi momento e riprenderlo in seguito.

L’emulatore Gamma porta la PlayStation originale su iOS

L’interfaccia dell’app è simile a quella dei primi Game Boy di Nintendo e il controller nella metà inferiore dello schermo è personalizzabile con delle skin, inoltre l’emulatore scarica automaticamente le copertine dei giochi presenti nel dispositivo.

L’emulatore Gamma ha inoltre il vantaggio che non richiede di procurarsi alcun file BIOS per eseguire i giochi della prima PlayStation.

L’app Gamma è stata realizzata dallo sviluppatore Benjamin Stark, alias ZodTTD, che ha creato emulatori per iPhone sin dagli albori delle app iOS di terze parti, come gli emulatori TurboGrafx-16 e N64 per iPhone rispettivamente nel 2008 e nel 2009.

L’emulazione sta vivendo un momento difficile, dopo che Nintendo ha messo la parola fine a Yuzu, l’emulatore della console Switch, e recentemente ha chiesto a GitHub di rimuovere migliaia di emulatori cloni di Yuzu.