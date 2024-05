Dopo aver messo la parola fine a Yuzu, emulatore della console Switch, Nintendo ora ha preso di mira gli emulatori di GitHub che contengono il codice di Yuzu.

Il colosso nipponico ha inviato un avviso DMCA (Digital Millennium Copyright Act) per oltre 8.000 repository GitHub che in pratica sono dei cloni dell’emulatore Yuzu.

I cani da guardia di Nintendo affermano che il codice sorgente Yuzu contenuto nei repository “aggira illegalmente le misure di protezione tecnologica di Nintendo ed esegue copie illegali dei giochi Switch”.

Nintendo attacca GitHub come Bowser

Il blitz legale di Nintendo forse si inserisce in un contesto più ampio che potrebbe essere collegato al fatto che il mese scorso Apple ha allentato le restrizioni sul retrogaming nell’App Store, probabilmente in risposta alle minacce normative, portando l’emulatore Delta a scalare le classifiche dei download. Il colosso giapponese potrebbe dunque temere che il momento favorevole per gli emulatori possa minacciare i suoi profitti.

GitHub ha avvisato che gli sviluppatori avranno tempo per modificare i loro contenuti prima che vengano rimossi, inoltre la piattaforma di Microsoft ha anche offerto risorse legali e indicazioni sulla presentazione di contronotifiche, ma purtroppo a farne le spese sarà anche la conservazione dei giochi.