Mentre in rete già impazzano i leak su PS5 Pro, Sony torna a puntare i riflettori su PS5. E lo fa con un annuncio che riguarda una funzione nata assieme a PlayStation5, dal momento che era disponibile sulla console fin dal lancio datato novembre 2020. Stiamo parlando di “Guida di gioco”, feature che sta per rinnovarsi ed espandersi come annunciato ufficialmente dal colosso giapponese tramite un post sul PlayStation Blog. Presto infatti arriverà la “Guida di gioco della community“, che sostanzialmente funzionerà come quella che già conosciamo, ma con una differenza importante.

Cosa c’è di nuovo: suggerimenti dai giocatori per i giocatori

Prima, però, conviene ricapitolare brevemente di cosa parliamo. La “Guida di gioco” è un’opzione di cui i giocatori fruire su alcuni titoli nel corso del gameplay per ottenere consigli su come proseguire.

Dove sta allora la novità? Semplice: attualmente questi contenuti sono creati dagli sviluppatori, mentre con “Guida di gioco della community” saranno i giocatori stessi ad aiutarsi reciprocamente, in una sorta di social catena leopardiana, condividendo clip tratte dalle proprie sessioni di gioco e fruendo di quelle degli altri utenti.

Come attivare la condivisione del proprio gameplay

Se l’idea di dover interrompere una sessione di gioco (magari particolarmente intensa) per offrire un aiuto alla community non vi sembra particolarmente pratica o allettante, avete fatto centro. Sony lo sa bene, e ha fatto in modo che PlayStation 5 registri e condivida in automatico le sequenze di gameplay che possono risultare interessanti: l’utente deve solo decidere se essere parte attiva di questo processo, oppure disabilitarlo intervenendo nelle impostazioni della console secondo la procedura che Sony ha già illustrato:

“Vai a [Catture e trasmissioni] >[Catture] > [Catture automatiche] > [Guida di gioco della community], quindi seleziona [Partecipa] per registrarti al programma.

Puoi anche selezionare un limite di cattura mensile per controllare il numero di video della tua azione di gioco che è possibile acquisire ogni mese.”

A questo punto PS5 acquisirà automaticamente un video al completamento di determinate attività all’interno dei titoli supportati. In seguito il video sarà sottoposto all’esame di un moderatore (per scongiurare, tra le altre cose, trollate in stile Dark Souls…) e, se approvato, verrà pubblicato come suggerimento per gli altri giocatori, con tanto di notifica a schermo. E no, non bisogna preoccuparsi per la memoria, perché una volta caricate sul server le clip saranno rimosse dalla memoria di archiviazione di PS5. Dopo aver dato il proprio consenso per la condivisione dei video, comunque, sarà possibile revocarlo in qualsiasi momento, cancellando contestualmente tutti i propri suggerimenti.

Quando arriva?

Dal momento in cui “Guida di gioco della community” sarà realtà, basterà quindi premere il tasto PS per aprire il Centro di controllo e cercare una scheda azione con l’icona “Contiene suggerimenti”.

Qui, oltre ai suggerimenti generati dagli sviluppatori disponibili già oggi, saranno visualizzati anche quelli dei giocatori, distinguibili perché contraddistinti dall’etichetta “Guida di gioco della community”. E pure in questo caso sarà possibile visualizzare i video direttamente sulla schermata di gioco o su un dispositivo mobile tramite la PlayStation App.

D’accordo, tutto bello, ma quando sbarcherà su PS5 questa nuova funzione? Sony al momento non si è sbilanciata, e ha parlato genericamente di un lancio “nei prossimi mesi“: aspettiamoci dunque di trovarla in uno dei prossimi aggiornamenti del firmware.