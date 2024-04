Il debutto della nuova PS5 Pro è sempre più vicino. La conferma arriva da The Verge che ha pubblicato nuove informazioni esclusive sulla prossima console di Sony. La casa nipponica, dopo aver battuto nettamente le Xbox di Microsoft in questi ultimi anni ed aver superato i problemi legati alla carenza di chip, si prepara ad aggiornare la gamma Playstation con un’evoluzione della PS5.

La nuova PS5 Pro sarà una console nettamente superiore alla versione attuale, in particolare per quanto riguarda le capacità della GPU. L’obiettivo di Sony è garantire un sostanziale upgrade prestazionale e ridurre il gap con il mondo del gaming su PC. Vediamo tutti i dettagli emersi sulla nuova console in arrivo da Sony nel corso del prossimo futuro.

PS5 Pro: come sarà la nuova console

La nuova PS5 Pro, nome in codice Trinity, proporrà diverse novità tecniche per gli utenti, con l’obiettivi di garantire un netto passo in avanti in termini di prestazioni. La novità principale per la nuova console di Sony sarà rappresentata da un notevole miglioramento della GPU che, secondo quanto emerso in queste ore, dovrebbe essere più veloce fino al 45% rispetto alla GPU della PS5.

Per migliorare le prestazioni e, soprattutto, il ray tracing nei giochi, inoltre, la GPU utilizzerà più memoria e potrà beneficiare di un miglioramento anche della velocità della memoria. Da notare, inoltre, che Sony includerà anche miglioramenti per la CPU che, però, sarà la stessa utilizzata con l’attuale PS5. Secondo le informazioni emerse oggi, la nuova console Pro dovrebbe essere in grado di offrire una frequenza di clock superiore del 10%, spingendosi fino a 3,85 GHz.

Non è chiaro per quanto tempo e in che modo (solo su un core o su più core) Sony andrà ad implementare l’incremento delle frequenze di funzionamento della CPU. Secondo i dati forniti da The Verge, la casa nipponica potrebbe offrire una doppia scelta agli sviluppatori che potranno scegliere tra una modalità di funzionamento Standard ed una modalità “ad alta frequenza” per ottenere performance superiore nei giochi che prevedono un carico maggiore sul processore.

Questa gestione della CPU dovrebbe essere accompagnata da una serie di accorgimenti per la gestione delle temperature. Sulla questione, la fonte non fornisce ulteriori dettagli. È possibile ipotizzare l’introduzione di un nuovo sistema di raffreddamento per la console che, soprattutto nella modalità ad alta frequenza, potrebbe raggiungere temperature elevate ed avrà bisogno di un sistema di smaltimento del calore molto efficace.

Da segnalare anche un miglioramento della velocità della memoria che dovrebbe passare da 448 GB/s a 576 GB/s, registrando un incremento del 28% nel passaggio da PS5 a PS5 Pro. Grazie a una migliore gestione della banda, inoltre, il miglioramento effettivo potrebbe essere superiore. Da notare, inoltre, che gli sviluppatori potranno accedere a 1,2 GB di memoria aggiuntiva. Complessivamente, quindi, saranno disponibili 13,7 GB oltre 12,5 GB della PS5.

Queste novità serviranno anche ad implementare nel migliore dei modi il sistema PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), il nuovo sistema di upscaling che punta ad offrire la possibilità di raggiungere una risoluzione e un frame rate più elevato per la console. La latenza nella fase di upscaling dovrebbe essere di circa 2 ms (considerando un passaggio da 1080p a 4K). Sony starebbe lavorando anche al supporto all’8K.

Appuntamento per la seconda metà del 2024

La nuova PS5 Pro sta arrivando, oramai è chiaro. Il lancio, però, non è imminente. Sony avrebbe avvertito gli sviluppatori di “farsi trovare pronti” per la prossima estate. Il lancio commerciale della console, però, potrebbe arrivare qualche mese dopo. In particolare, la nuova console Pro potrebbe rappresentare il prodotto giusto da lanciare in occasione del periodo di shopping pre-natalizio. Il debutto della console, quindi, potrebbe avvenire nell’autunno del 2024. Maggiori dettagli in merito arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane.