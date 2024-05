Oggi, 7 maggio 2024, nel giorno in cui Apple ha presentato i nuovi processori Silicon M4 e i nuovi iPad e Google ha portato in Italia Pixel Tablet e Pixel 8a, Sennheiser ha deciso di distogliere un po’ di attenzione con l’annuncio delle nuove cuffie ACCENTUM True Wireless, cuffie true wireless che promettono di racchiudere la lodata qualità dei prodotti Sennheiser in un formato molto più compatto.

Caratteristiche e funzioni delle Sennheiser ACCENTUM True Wireless

Frank Foppe, Product Manager di Sennheiser, ha presentato queste nuove cuffie true wireless quali degne compagne di una serie che comprende già dei modelli over ear molto apprezzati come le ACCENTUM Wireless e le ACCENTUM Plus. A suo dire, le ACCENTUM True Wireless uniscono qualità audio, funzioni utili e un rapporto qualità-prezzo notevole; il tutto in un design che — ancora prima della presentazione ufficiale — è valso a Sennheiser il prestigioso Red Dot Design award.

La qualità audio delle Sennheiser ACCENTUM True Wireless è strettamente legata ai trasduttori dinamici proprietari True Response da 7 mm, prodotti presso lo stabilimento Sennheiser Tullamore e capaci di ridurre al minimo le distorsioni.

Il design delle nuove cuffie di Sennheiser non è solo di pregio estetico, ma è soprattutto funzionale: il produttore ha lavorato gomito a gomito col produttore di apparecchi acustici Sonova per studiare la forma di migliaia di modelli d’orecchi e arrivare ad una forma in grado di coniugare stabilità, comfort e raffinatezza. Incluse nella confezione di vendita ci sono punte in silicone in quattro taglie diverse, cosicché tutti gli utenti possano trovare quella più adatta.

A proposito di funzioni, le Sennheiser ACCENTUM True Wireless dispongono di ANC ibrida, con supporto alla modalità trasparenza e possibilità di gestione tramite l’app Sennheiser Smart Control. All’interno dell’app, è possibile gestire il livello di trasparenza e giocare con l’equalizzatore integrato e con il creatore di preset guidato Sound Check: una volta trovato il proprio profilo audio preferito, l’utente può salvarlo in cloud e sfruttarlo su tutti i propri dispositivi iOS e Android. Naturalmente, le cuffie supportano i classici controlli touch per tracce audio, chiamate e attivazione dell’assistente vocale.

Per quanto riguarda la connettività, le Sennheiser ACCENTUM True Wireless supportano il Bluetooth 5.3 e mettono insieme Bluetooth LE Audio ed Auracast per esperienze audio condivise con amici e in luoghi pubblici supportati (musei, aeroporti etc.). I doppi microfoni presenti su ciascuna cuffia promettono una qualità soddisfacente anche in chiamata. Tornando alla parte audio, in aggiunta ai classici codec SBC e AAC, le nuove cuffie true wireless di Sennheiser supportano anche aptX e LC3.

Infine, il produttore dichiara un’autonomia di tutto rispetto: la batteria dura fino a 8 ore con una singola carica e fino a 28 ore in totale grazie al case di ricarica, che permette ben due ricariche complete. La ricarica via USB-C è rapida: bastano 10 minuti per recuperare un’ora in più di ascolto; non manca neppure il supporto alla ricarica wireless Qi.

Prezzo e disponibilità in Italia

Le nuove cuffie Sennheiser ACCENTUM True Wireless arrivano sul mercato nelle tre colorazioni nera, bianca e blu al prezzo di listino di 199,90 euro. I pre-ordini sono attivi già da oggi sul sito ufficiale del produttore, con disponibilità anche presso i principali rivenditori a partire dal 21 maggio prossimo, giorno a partire dal quale, probabilmente, saranno disponibili anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

