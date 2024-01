Il nome Sennheiser ACCENTUM Plus non suonerà nuovo agli utenti più attenti: il produttore le aveva svelate qualche settimana fa nel contesto di un trio di novità, ma oggi sono ufficiali anche per il nostro mercato — dove arriveranno a breve: le nuove cuffie wireless sono dotate di ANC ibrido adattivo e strizzano l’occhio a quanti siano dediti a sessioni di ascolto prolungate e vogliano liberarsi dell’ansia da batteria scarica.

Sennheiser ACCENTUM Plus: design e caratteristiche

Come si diceva in apertura, agli inizi del mese, più precisamente al CES di Las Vegas, Sennheiser aveva presentato tre nuovi modelli, tra i quali figuravano anche le protagoniste di oggi.

Le Sennheiser ACCENTUM Plus sono cuffie senza fili di tipo over ear progettate per seguire fedelmente gli utenti in tutti gli impegni quotidiani, ciò grazie ad un’autonomia dichiarata che arriva fino a 50 ore — la batteria integrata è da 800 mAh — e alla tecnologia di ricarica rapida — tramite USB-C —che permette di guadagnare fino a 5 ore di ascolto con appena 10 minuti di ricarica.

Dal punto di vista del design, il nuovo modello non si discosta dalle linee delle già note ACCENTUM e punta a convincere senza stupire: lo stile sobrio, l’imbottitura dell’archetto, i comandi touch, la funzione pausa automatica e la custodia per il trasporto sono tutti pensati per privilegiare la praticità rispetto alla forma.

Per quanto riguarda l’esperienza di ascolto, Sennheiser è una garanzia e le ACCENTUM Plus mettono sul piatto driver da 37 mm, sensibilità di 106 dB e gamma di risposta in frequenza compresa tra 10 e 22.000 Hz. Il tutto condito dalla connettività Bluetooth 5.2 con aptX adaptive e dalla tecnologia ANC ibrida adattiva: il sistema di riduzione del rumore integrato in queste cuffie si serve di due microfoni, permette di scegliere tra varie modalità — che privilegiano l’ascolto o la conversazione (modalità Trasparenza) — e dispone di un’apposita modalità anti-vento automatica. Per il resto, si segnala che i codec supportati comprendono: SBC, AAC, aptX, aptX adaptive, mSBC, CVSD;

Come tutte le cuffie di ultima generazione, anche le Sennheiser ACCENTUM Plus vengono gestite tramite un’app dedicata — Sennheiser Smart Control —, che consente di gestire l’ANC, ma anche di personalizzare l’esperienza di ascolto tramite un apposito equalizzatore a cinque bande, le funzioni Bass Boost e Podcast e un test dedicato che permette di creare un profilo di ascolto basato sull’udito dell’utente.

Prezzo di listino e disponibilità

Le cuffie Sennheiser ACCENTUM Plus vengono proposte nei colori nero e bianco visibili nelle immagini e saranno acquistabili in Italia al prezzo di listino di 229,90 euro. Stando al sito ufficiale dell’azienda, le cuffie non sono ancora disponibili, ma lo saranno a breve.

