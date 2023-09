Nelle scorse ore, Sennheiser ha presentato sul mercato italiano un nuovo paio di cuffie wireless around-ear (circumaurali) di fascia media, dotate di tecnologia ANC ibrida e con un’autonomia massima dichiarata di 50 ore, con cancellazione del rumore attiva. Si chiamano Sennheiser ACCENTUM Wireless e, considerando l’ottimo rapporto fra qualità e prezzo, vale la pena scoprirne insieme le peculiarità.

Caratteristiche, funzioni e immagini delle cuffie Sennheiser ACCENTUM Wireless

Specifiche tecniche e funzioni

Le Sennheiser ACCENTUM Wireless sono delle cuffie circumaurali che, per intenderci, costano circa la metà delle MOMENTUM 4 Wireless, il modello di punta che l’azienda tedesca svelò poco più di un anno. Questa versione più economica monta degli altoparlanti dinamici da 37 mm di diametro con una gamma di frequenza da 10 Hz a 22 kHz e una sensibilità di 106 dB SPL.

Sono equipaggiate con tecnologia ANC ibrida, un sistema di cancellazione attiva del rumore che si avvale di microfoni bemaforming dedicati per ridurre il più possibile i suoni indesiderati provenienti dall’ambiente esterno. Grazie alla modalità Trasparenza le Sennheiser ACCENTUM Wireless permettono tuttavia all’utente di avere maggiore consapevolezza dei rumori esterni senza dover necessariamente togliere le cuffie.

Da segnalare la presenza del Bluetooth 5.2 e della connettività multipunto, grazie alla quale è possibile connettere le cuffie a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente passando dall’uno all’altro senza effettuare disconnessioni e riconnessioni (ad esempio, mentre si ascolta la musica dal notebook, le cuffie passano automaticamente allo smartphone collegato se si riceve una telefonata).

Le Sennheiser ACCENTUM Wireless supportano inoltre i codec aptX HD, AAC, SBC oltre a mSBC e CVSD, mentre questi sono i profili presenti: A2DP, AVRCP, HFP, HSP e GATT; il microfono principale è invece un MEMS con frequenza da 50 Hz a 8 kHz. Questione controlli, le cuffie sono dotate di 4 pulsanti per la gestione manuale, mentre dall’app Smart Control per smartphone dedicata è possibile personalizzare ulteriormente l’esperienza d’ascolto tramite un equalizzatore a 5 bande e alcune modalità dedicate quali Bass Boost e Podcast.

L’autonomia è uno dei punti forti delle Sennheiser ACCENTUM Wireless, cuffie che grazie a una batteria da 800 mAh, promettono fino a 50 ore di ascolto con ANC attivo (condizioni di prova dichiarate dal produttore: volume medio e connesse tramite bluetooth a un iPhone). Presente anche la funzione di ricarica rapida che, in 10 minuti, garantisce fino a 5 ore di autonomia; per ricaricarle completamente occorrono invece circa 3 ore.

Design e immagini

Nonostante si tratti di cuffie circumaurali, le Sennheiser ACCENTUM Wireless sono state realizzate per essere il più possibile comode da indossare anche per lungo tempo, merito di padiglioni auricolari imbottiti, dell’archetto foderato in silicone morbido e di un peso abbastanza contenuto, di 222 grammi. Esteticamente parlando sono abbastanza semplici e minimali, disponibili nei colori bianco e nero.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità delle Sennheiser ACCENTUM Wireless

Le cuffie Sennheiser ACCENTUM Wireless sono già disponibili in preordine al prezzo di 179,90 euro, con data di uscita prevista per il prossimo 4 ottobre. Sono acquistabili sul sito web di Sennheiser, ma nei prossimi giorni dovrebbero essere disponibili anche negli altri negozi fisici e online, Amazon compreso.

Leggi anche: le migliori cuffie over ear del mese, la nostra selezione aggiornata e Le cuffie true wireless Redmi Buds 5 ufficiali: meno rumore, tanta autonomia