Secondo un nuovo rapporto di Statcounter, non solo gli utenti che passano a Windows 11 non aumentano, ma addirittura diminuiscono.

L’ultimo rapporto evidenzia un notevole calo della quota di mercato mondiale di Windows 11 da febbraio 2024, con una flessione dal 26,68% al 25,65% e un corrispondente aumento della quota di Windows 10.

La quota di mercato di Windows 11 diminuisce, quella di Windows 10 cresce

La crescita graduale degli utenti di Windows 10 a discapito di Windows 11 nel corso di aprile 2024 indica che molti utenti non sono interessati al passaggio a Windows 11, nonostante i tanti sforzi di Microsoft per spingerli a effettuare l’upgrade.

Microsoft sta investendo parecchio nell’intelligenza artificiale, ma forse a molti utenti l’IA interessa poco, tuttavia bisogna soprattutto considerare che per molti utenti passare a Windows 11 implicherebbe l’acquisto di un nuovo PC, dati i requisiti hardware da soddisfare.

Visto che la migrazione a Windows 11 non stava avvenendo come sperato, a novembre Microsoft ha portato Copilot anche su Windows 10, inoltre, dopo aver annunciato che il supporto per Windows 10 terminerà a ottobre 2025, la società ha rivelato che il supporto verrà fornito anche dopo tale data, seppur a pagamento anche per i consumatori.

La fine del supporto per Windows 10 rappresenterà un problema per milioni di PC sparsi per il mondo e questo sembra essere il principale motivo che recentemente ha spinto Microsoft a invitare alcuni utenti ad effettuare l’aggiornamento con prepotenti messaggi a schermo intero.